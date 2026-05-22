喬州長簽令 停徵燃油稅期限順延至6月3日

喬治亞州州長坎普簽署一項行政命令，他將暫停徵收該州燃油稅的期限順延至6月3日。(州長坎普官方臉書)

根據喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)日前簽署的一項行政命令，他將暫停徵收該州燃油稅的期限順延到6月3日。

坎普援引州法賦予的權力，宣布該州因油價 飆升，進入緊急狀態。「全球市場仍然不穩定，導致喬州 居民面臨基本商品和服務價格難以預測的衝擊，」坎普在行政命令中寫道。公告指出，作為全球油價基準的布蘭特原油期貨價格當日飆升了3%。

「喬州的家庭正準備迎接國殤日長周末的出行，他們不應被油價嚇到，」坎普在一份聲明中表示。「我們與議會的伙伴致力於盡可能地為辛勤工作的州民提供幫助，這項舉措正是我們履行承諾的又一體現。」

坎普的辦公室表示，美國汽車協會(AAA)預測，今年國殤日周末預計將有3910萬美國人駕車出行，超過去年的紀錄。

公告稱，喬治亞州普通汽油的平均價格為每加侖4.02元，比全美平均低0.5元。公告也指出，喬州是僅有的兩個暫停徵收燃油稅的州之一。

坎普先前已簽署眾議會第1199號法案，授權暫停徵收機動車燃油稅60天，直至5月19日晚上11時59分，以因應伊朗戰爭導致的汽油價格上漲。

目前喬州燃油稅的價格為每加侖33分，柴油稅為每加侖37分。