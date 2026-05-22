亞城中華文化學校 歡送7畢業生

師長們與學生會成員合影。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 中華文化學校日前舉行2026年畢業典禮，向七位畢業生：馬歐文(Joshua Ma)、高嘉琪(Justin Cao)、李健忠(Aaron Lee)、李薇薇(Nicole Lee)、韓瑩(Mali Hemric)、宋睿(Sebastian Soong)及宋璿(Serina Soong)頒發畢業證書，並送上祝福。

學校致贈感謝禮予家長會成員。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭恭喜畢業生及家長。她表示學校永遠是畢業生的家，鼓勵學生們未來努力學習，貢獻社會。該校董事長邱婷蘭表示，懂得雙語以及己身中華文化背景在當今社會中不僅難得更是種優勢；她並鼓勵畢業生未來在人生旅程上懷抱所學，保持好奇心及學習熱情。家長會長高彭春燕亦表達了肯定及鼓勵。

今年的七位畢業生、家長及師長們合影。(記者林昱瑄／攝影)

三位導師也分別送上祝福，洪明君表示，馬歐文、高嘉琪、李健忠及李薇薇四位同學堅持多年學習中文很不容易；更加難得的是他們不僅是課堂上的同學，更像是家人般彼此支持相互成長。夏忠菁肯定韓瑩學習中文的努力不懈，也鼓勵她未來持續學習；以及柯怡菁肯定宋睿、宋璿兩人多年來在扯鈴及舞獅的成果，也感謝他們倆將所學教授給弟學妹，傳承文化。

畢業生們自彈自唱，表達畢業心情。(記者林昱瑄／攝影)

畢業生們獻上音樂演出表達對於學校的感謝外，也分享多年來學習中文的感想。他們不約而同提到老師的教導與同學間的陪伴，也感謝父母多年來堅持他們學中文，啟發其對於文化的認同與對中文的熱情。

學校頒發全勤獎。(記者林昱瑄／攝影)

當天學校除頒發感謝禮品予家長會及學生會成員，也頒發教師年資獎、學業優秀獎與全勤獎。各班學生帶來合唱、朗誦與繞口令等演出，展現豐碩的學習成果，為典禮增添溫馨與光彩。

學校頒發教師年資獎。(記者林昱瑄／攝影)

中華文化學校表示，新學期將於8月8日開課，今年適逢學校創立30周年，屆時將有盛大的慶祝活動。該校未來將持續以正體中文與臺灣文化為核心的教學，培育更多優秀學子。學校網址：https://atlantaccs.org/。