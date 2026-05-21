喬州長初選 民主黨巴頓斯勝出 共和黨6/16決選

贏得了喬州州長民主黨提名的前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)，於初選告一段落後感謝選民支持。(巴頓斯競選官網)

根據喬治亞州19日初選最新開票結果顯示，前亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)贏得了喬州 州長民主黨 提名；共和黨 方面，則將於6月16日由傑克森(Rick Jackson)或是喬州副州長瓊斯(Burt Jones)決選(runoff)，勝出者可成為該黨州長候選人。

巴頓斯曾在前總統拜登的政府任職，這次罕見獲得拜登背書。她試圖將自己擔任市長期間應對犯罪、治安問題和新冠疫情的經歷轉化為優勢。而擴大醫療保健、提供可負擔住房和改善教育為巴斯頓首要政見。

民主黨已經24年未能贏得喬州州長一職。這是喬州民主黨繼兩次提名艾布蘭(Stacey Abrams)後，第三次提名非裔女性為州長候選人。

至於共和黨方面，美聯社截至19日晚上8時40分的結果，瓊斯獲得37%的選票，傑克森獲得35%。在喬州，如沒有任何候選人獲得超過50%的選票，將需進行決選，決選日為6月16日。

瓊斯出身於喬州一個富裕家庭，他為競選活動投入了1900萬元，並獲得川普支持。而億萬富翁、醫療保健大亨傑克森則投入了超過8300萬元的巨額資金。

瓊斯和傑克森的激烈競爭使得州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)和檢察長卡爾(Chris Carr)在競選中處於劣勢。拉芬斯伯格獲15%的選票，卡爾僅有11%的選票。另外四位候選人得票率更低。

而連任兩屆的聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)則將與和前橄欖球教練杜利(Derek Dooley)於下月16日決選中爭奪共和黨提名聯邦參議員的名額。

喬州共和黨正在尋找一位挑戰民主黨聯邦參議員奧索夫(Jon Ossoff)的候選人。柯林斯聚焦其在國會山莊的保守派記錄，而杜利則把自己塑造成政治局外人。