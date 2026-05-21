亞城台美學校結業式 展現學習成果

亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮親臨現場鼓勵學生。(台美學校提供)

亞特蘭大 台美學校日前舉辦「2025–2026學年結業式」，師生與家長齊聚一堂，見證學生們一學年的學習成果與成長。

本次結業式由學校鼓隊演出揭開序幕，氣勢磅礴的鼓聲帶動全場氣氛，也展現學生練習成果。活動由高年級學生擔任主持人，以穩健台風帶領整場典禮順利進行，展現學生的自信與表達能力。

典禮中，各年級學生輪番上台演出。節目包括中文歌曲演唱、課文朗讀及多項學習成果展示，內容豐富精彩，獲得現場家長熱烈掌聲。

學校也特別準備精美小禮物，讓學生自由挑選，增添結業式歡樂氣氛。活動當天，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮亦親臨現場，與鄒宏熙校長共同頒發學業優秀獎狀，鼓勵學生持續精進學習。

此外，學校貼心準備餐點供師生及家長享用，讓大家在輕鬆愉快的氣氛中交流互動。由於結業式適逢母親節前夕，學生們也特別獻唱歌曲向母親表達感謝與祝福，現場洋溢溫馨感人的氣氛，為本學年畫下美好句點。

亞特蘭大台美學校長期致力於推廣中文教育與台灣文化，希望透過語言與文化的傳承，讓海外下一代持續認識並珍惜自己的文化根源。

各年級學生輪番上台演出。(台美學校提供)

學校準備餐點供師生及家長享用。(台美學校提供)