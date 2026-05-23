Cooper琴行120週年慶「原價換琴」限時升級優惠

Cooper琴行鋼琴展示廳。(Cooper提供)

對許多亞特蘭大 居民而言，Cooper Piano不只是一家鋼琴店，更是一段跨越世代的音樂記憶。這家創立於1906年的百年琴行，至今已走過120年的歲月，從賓州 起家，到1970年代落腳亞特蘭大，陪伴無數家庭、學生、教會與音樂人走過人生不同階段。如今，隨著第五代家族成員Laura Cooper正式接棒，以及全新展廳於Doraville亮相，這家歷史悠久的琴行，也正展開嶄新的篇章。

家族傳承中的音樂使命

與許多家族企業不同，Cooper Piano不只是延續生意，更像是一份關於音樂與情感的傳承。Laura Cooper表示，自己從小就在鋼琴與音樂的環境中長大，家中的生活幾乎與鋼琴密不可分。她的祖父David Cooper是Cooper Piano第三代經營者，從小便鼓勵她有朝一日加入家族事業。她笑說，自己很高興當年聽了祖父的話。

Laura自2018年正式全職投入公司後，便從基層一步步學習，深入參與銷售、倉儲、維修、客戶服務與展廳營運等每個環節。她認為，唯有真正了解鋼琴與顧客需求，才能提供最好的服務體驗。

音樂連結人生的重要時刻

「音樂一直是一種能把人們聚集在一起的力量，」Laura表示，「我最喜歡這份工作的地方，就是能參與人們人生中非常有意義的時刻。可能是一個孩子第一次開始學琴，也可能是有人終於買到了夢想中的平台鋼琴。」

如今身為第五代傳人，Laura坦言，延續一家擁有120年歷史的家族企業，既令人興奮，也別具意義。她希望保留Cooper Piano珍貴的歷史與專業，同時也讓琴行更符合現代顧客需求，變得更親切、更開放、更有社群感。

打造現代化音樂藝術空間

位於5940 Peachtree Road的新展廳，正是這種理念的體現。全新的空間不僅更加現代化與舒適，也將展示空間、倉儲與維修服務整合在一起，讓顧客從選琴到售後服務，都能獲得更完整流暢的體驗。

Laura表示，她希望這裡不只是單純販售鋼琴的地方，而是一個真正讓人享受音樂、親近藝術與建立交流的空間。「我們希望顧客走進來，不只是買琴，而是真正喜歡待在這個充滿音樂的環境裡。」她說未來Cooper Piano也希望與亞特蘭大地區更多音樂老師、學校、教會及專業音樂人建立合作關係，並規劃舉辦更多音樂活動與教育課程，讓音樂成為社群的一部分。

多元鋼琴產品與專業服務

Cooper Piano目前提供多種鋼琴產品，包括直立鋼琴、平台鋼琴、數位鋼琴、自動演奏鋼琴，以及多款全新與精心翻新的鋼琴。代理品牌包括Yamaha、Kawai、Schimmel、Baldwin、Roland等知名品牌，從初學者入門琴款，到高階演奏級鋼琴皆有提供。

除了鋼琴銷售外，Cooper Piano也提供調音、維修、翻新、搬運、長期存放、濕度控制系統安裝，以及trade-in換琴服務。由於公司擁有經驗豐富的內部技術團隊，因此即使顧客完成購買後，仍能獲得長期專業支援。

服務不同階段的音樂旅程

Laura指出，Cooper Piano服務的對象非常廣泛，包括初學學生、家庭、音樂教師、教會、錄音室、學校，以及專業演奏者等。「我們很享受陪伴每個人不同階段的音樂旅程。替孩子挑選第一台鋼琴的家庭，和購買演奏級平台鋼琴的音樂家，一樣都值得我們投入最好的服務與關心。」

談到Cooper Piano最大的特色，Laura認為，除了120年的歷史與經驗，更重要的是與顧客之間真誠的人際連結。她表示，公司不只是懂得銷售鋼琴，更了解鋼琴本身的維修、翻新與保養，因此能真正幫助顧客找到適合自己的樂器，而不是單純完成一筆交易。

120週年限定「原價換琴」優惠

為慶祝創立120週年，Cooper Piano目前特別推出「Special Anniversary Promotion」限時活動，優惠將持續至今年10月底。此次活動最大的亮點，是放寬過去多年來的換琴政策。以往顧客若想獲得100%原購價折抵，必須升級購買價格至少三倍以上的鋼琴；而在此次周年慶期間，凡過去曾向Cooper Piano購琴的顧客，只要升級至任何價格更高的傳統鋼琴(acoustic piano)，即可獲得100%原購價格折抵。

Laura表示，這項活動是公司對多年來支持Cooper Piano的家庭與音樂人的一份感謝。「很多家庭的孩子已經長大，演奏程度也進步了，我們希望透過這次周年慶，讓大家有機會升級夢想中的鋼琴，同時保留原本投資的價值。」

在數位時代守護音樂價值

她也相信，在數位時代中，真正的音樂與鋼琴藝術依然有不可取代的價值。「鋼琴不只是樂器，它常常也是家庭生活的一部分，承載著陪伴、學習與回憶。我們希望Cooper Piano未來不只是繼續賣鋼琴，而是繼續陪伴更多家庭與音樂人走過人生中的重要時刻。」

更多選購資訊與各品牌鋼琴介紹，請洽：404-329-1663 或 404-793-8983，短信404-905-3587，或上網：https://cooperpiano.com。地址：5940 Peachtree Rd., Chamblee, GA 30341。

Cooper琴行有各類型鋼琴供選購。(Cooper提供)

身為Cooper琴行第五代傳人的Laura表示延續一家擁有120年歷史的家族企業，既令人興奮，也別具意義。(Cooper提供)

Cooper琴行有各類型鋼琴供選購。(Cooper提供)