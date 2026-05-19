全美蚊子肆虐城 紐約居冠 達拉斯第2

根據害蟲防治公司Terminix發布報告，利用其遍布全美數百家分公司的2025年服務數據，將喬治亞州列為全美蚊子活動最嚴重的州之一，僅次於德州 、加州、佛州、賓州及肯塔基州。

而在城市層面，紐約市、達拉斯-沃斯堡、洛杉磯、費城以及亞特蘭大 主要都市區，被列為全美蚊子活動最多的城市前五位。第六至十位為路易維爾(Louisville)、華盛頓特區、波士頓、底特律及休士頓。

報告指出，蚊子群體往往在溫暖、高濕度和有積水的地方大量繁殖，而這些條件在喬州 大部分地區一年中的大部分時間都很常見。

為什麼喬州蚊子肆虐？報告指出，氣候是主要因素，漫長的溫暖季節和頻繁的降雨為蚊子創造了理想的繁殖環境。

該報告也列出了蚊蟲滋生最嚴重的州前八位，依序為德州、加州、佛州、賓州、肯塔基州、喬州、密西根州、紐約州。

報告解釋，美國常見的蚊子，主要是伊蚊屬(Aedes)和庫蚊屬(Culex)的蚊子，能夠很好地適應城市和郊區環境。即使是排水溝、容器或排水系統中的少量積水也能為蚊子繁殖提供場所。

根據報告中引用的公共衛生數據，這些蚊子也是西尼羅河病毒(West Nile virus)等蚊媒疾病的已知攜帶者。完整報告可查：https://reurl.cc/DxEM3e