我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

NBA／溫班亞瑪繳41分、24籃板超狂數據 馬刺2OT扳倒雷霆

全美蚊子肆虐城 紐約居冠 達拉斯第2

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據害蟲防治公司Terminix發布報告，利用其遍布全美數百家分公司的2025年服務數據，將喬治亞州列為全美蚊子活動最嚴重的州之一，僅次於德州、加州、佛州、賓州及肯塔基州。

而在城市層面，紐約市、達拉斯-沃斯堡、洛杉磯、費城以及亞特蘭大主要都市區，被列為全美蚊子活動最多的城市前五位。第六至十位為路易維爾(Louisville)、華盛頓特區、波士頓、底特律及休士頓。

報告指出，蚊子群體往往在溫暖、高濕度和有積水的地方大量繁殖，而這些條件在喬州大部分地區一年中的大部分時間都很常見。

為什麼喬州蚊子肆虐？報告指出，氣候是主要因素，漫長的溫暖季節和頻繁的降雨為蚊子創造了理想的繁殖環境。

該報告也列出了蚊蟲滋生最嚴重的州前八位，依序為德州、加州、佛州、賓州、肯塔基州、喬州、密西根州、紐約州。

報告解釋，美國常見的蚊子，主要是伊蚊屬(Aedes)和庫蚊屬(Culex)的蚊子，能夠很好地適應城市和郊區環境。即使是排水溝、容器或排水系統中的少量積水也能為蚊子繁殖提供場所。

根據報告中引用的公共衛生數據，這些蚊子也是西尼羅河病毒(West Nile virus)等蚊媒疾病的已知攜帶者。完整報告可查：https://reurl.cc/DxEM3e

喬州 亞特蘭大 德州

上一則

大華府台美文化協會龍舟賽 42隊伍參賽破紀錄

下一則

熱浪來襲 華府迎華氏90多度高溫

延伸閱讀

因天氣悶熱 紐約市登「全美蚊患最嚴重城市」

因天氣悶熱 紐約市登「全美蚊患最嚴重城市」
超越華府 亞城重回全美都會區人口第6高

超越華府 亞城重回全美都會區人口第6高
全美各州高級餐飲體驗排名 夏威夷高居榜首

全美各州高級餐飲體驗排名 夏威夷高居榜首
外來「小蠹蟲」入侵加州 威脅樹木、房屋 損失高達數十億

外來「小蠹蟲」入侵加州 威脅樹木、房屋 損失高達數十億

熱門新聞

距離芝加哥約50分鐘車程的洛克福德市，躍居全美熱門房市之一。(洛克福德市官方臉書)

美國房市風向轉變 德州重跌中西部翻紅

2026-05-15 09:48
美國許多機場都有警犬協助緝查旅客是否攜帶違規物品。(美聯社)

費城機場男子藏4.4萬現金闖關　警犬一聞秒露餡

2026-05-15 09:05
包括華埠在內，華府地區的餐廳經營面臨多重挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

從米其林名店到華埠人氣餐廳 華府餐飲業爆關店危機

2026-05-13 09:38
趙傑森(左)、強森(右)上周遭槍擊雙死。(庫克郡遏制犯罪組織)

芝街頭爆致命槍擊 亞裔Uber司機與高中生慘死車內

2026-05-11 09:50
印第安納大學著名生物學系教授因內斯(Roger W. Innes)，疑因替中國學生發聲而遭到聯邦封鎖其實驗室。。(印大生物系官方臉書)

美重啟中國計畫？4華人學者遭逐 助發聲教授被封實驗室

2026-05-18 09:50
猶他州女子庫莉·里琴斯因謀殺親夫，被判處終身監禁，不得假釋。13日她在法庭上，聲淚俱下地懇求沒有出庭的三個兒子，「請不要放棄我。」(路透)

猶他婦為4百萬毒死夫判囚終身 哭求3兒「不要放棄我」

2026-05-13 20:42

超人氣

更多 >
車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願
離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢

離機場25哩…緩解擁擠 TSA下月實驗在機場外安檢
中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身

中餐館華人員工慘死店內 鐵錘敲頭、廚房熱油澆身
紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮

紐時：川普的台灣策略 送給中國一份大禮
175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長

175年首位亞裔 西北大學宣布蔣濛接任校長