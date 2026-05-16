亞城夏季聖經學校開放報名

亞特蘭大 台灣基督長老教會(Atlanta Taiwanese Presbyterian Church, ATPC)主辦的2026年夏季聖經學校(Vacation Bible School, VBS)，即日起正式開放報名，邀請即將就讀幼稚園至六年級的兒童參加，透過五天充滿遊戲、學習與團體互動的課程，在歡樂中建立正向人生觀與信仰價值。

主辦單位表示，今年VBS主題為「Rainforest Falls — Exploring the Nature of God」，將帶領孩子們在生動活潑的活動中探索上帝創造的奇妙世界，並透過故事、遊戲、詩歌、手作及團體活動，培養孩子善良、平安與感恩的心。

活動將於5月25日至29日(周一至周五)上午9時至下午3時舉行，地點在ATPC@PHPC，地址為3700 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096。參加費用為每人50美元，包含午餐。

此外，教會也將於5月31日舉行「Children Sunday兒童主日」，由參與VBS的小朋友公開表演五天課程的學習成果，與家長及會眾分享成長與喜樂。報名可透過Google表單完成：https://shorturl.at/PUYX7。