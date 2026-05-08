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喬州大火 凸顯氣候變遷導致美東野火頻傳

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州布蘭特利郡82號公路遭山火燒毀的一塊土地。 (喬治亞州林業委員會提供)
喬治亞州布蘭特利郡82號公路遭山火燒毀的一塊土地。 (喬治亞州林業委員會提供)

火災科學家表示，野火被認為通常發生在北美西部，但如今美東野火越來越猛烈且頻繁、破壞性更大，例如近期發生在喬治亞州的大火就摧毀了數十棟房屋。

研究人員認為，造成這種情況的原因包括氣候變遷導致燃料乾燥且更易燃、創紀錄的乾旱、颶風「海倫」造成的數千萬噸枯樹，以及茂密森林與人口密集地區共存的現狀。

今年迄今，全美國已有2802平方哩的土地被野火燒毀—其中大部分位於內布拉斯加州，該地區很少發生大規模野火—據國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)統計，這數字比過去十年同期高出88%。同時，全美大部分地區經歷了有史以來最溫暖的冬季，並遭遇了3月及4月的嚴重乾旱。

「氣溫越高，火災就越多。火災季節更長，閃電可能更多，燃料也更乾燥，」加拿大不列顛哥倫比亞省湯普森河大學(Thompson Rivers University)的火災科學家弗蘭尼根(Mike Flannigan)說。「我認為東部地區的火災會更多，火災的強度也更大。」

佛羅里達大學火災生態學家多諾萬(Victoria Donovan)和旺卡(Carissa Wonkka)在2023年發表的一項研究顯示，從1984年到2020年，美東南大部分地區的大型火災數量、發生機率和過火面積均有所增加。

儘管西部地區火災規模更大、蔓延速度更快，也更引人注目，但東部地區由於科學家所說的「城鄉交界地帶」(WUI)，人口密度更高，更容易受到火災威脅。

此外，多諾萬也指出，東部的森林比西部森林更加茂密，更難進行疏伐。

另外，位於愛達荷州博伊西(Boise)的國家跨部門消防中心(National Interagency Fire Center)及國家氣象局(National Weather Service)的火災科學與行動官員瑙斯勒(Nick Nauslar)表示，幾周前，聯邦和州政府官員評估了乾旱、天氣狀況以及2024年颶風海倫造成的數百萬棵枯樹，並發布了火災警報。

根據喬治亞大學(UGA)和喬州林業委員會(Georgia Forestry Commission) 2024年11月發布的木材損失評估報告，光是在喬州，就有1萬3954平方哩的森林受到海倫襲擊，超過2600萬噸松樹和3000萬噸硬木被吹倒。

「海倫颶風過後燃料的堆積就像一顆定時炸彈，」UGA氣象學教授謝潑德(Marshall Shepherd)說。

然而，不僅僅是倒下的樹木—乾燥空氣也會增加火災發生的可能。

弗蘭尼根說，「隨著氣溫升高…大氣從枯死的燃料中吸收水分的能力幾乎呈指數級增長。燃料越乾燥，就越容易引發火災。且這類火災火勢猛烈，難以撲滅，甚至根本無法撲滅。」

喬州 喬治亞州 氣候變遷

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