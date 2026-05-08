石家威致力亞特蘭大推廣羽球活動 學院開幕傳承運動精神

TS羽毛球學院創辦人兼總教練石家威長年致力於羽球推廣。(石家威提供)

長期致力於亞特蘭大 推廣羽毛球活動的石家威教練(Coach Thomas Shek)於喬治亞州Norcross市創辦的亞特蘭大TS羽毛球學院於日前開幕，充分展現社區凝聚力與華人羽毛球運動的傳承精神。

眾嘉賓為TS羽毛球學院開幕剪綵。(石家威提供)

當天開幕典禮由石家威主持並介紹與會嘉賓。當天出席嘉賓陣容鼎盛，包括2028年洛杉磯奧運 會羽毛球比賽經理Paisan Rangsikitpho、美國羽毛球國家隊(Team USA)總教練Hendry Winarto，以及喬州體育基金會總裁兼首席執行官Eric Pfeifer等。

慈善比賽大合照。(石家威提供)

石家威是2028年洛杉磯奧運會羽毛球項目技術裁判組副主管，並為世界羽聯認可的羽毛球及殘障羽毛球教練。

典禮中，石家威以及Protech USA創辦人Karin Hung，及多位嘉賓先後致辭，祝賀學院開幕，並肯定其秉承奧林匹克精神，在推動青少年體育發展與凝聚社區方面的貢獻。

嘉賓發球禮後合照。(石家威提供)

當天活動中有傳統醒獅點睛儀式，由主禮嘉賓為五頭彩獅點睛，隨後由亞特蘭大中華文化學校舞獅隊、Chris Lu舞獅隊及Phoenix Wellness Arts (PWA)聯合呈獻醒獅及採青表演。現場亦進行象徵吉祥興旺的傳統切乳豬儀式，伴隨鞭炮聲響與喜慶紅色碎紙，熱鬧非凡。

開幕活動全體大合照。(石家威提供)

剪綵儀式後，活動移師室內場館，由一眾嘉賓聯同亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭及HealthRock Chiropractic & Sports Medicine代表Alice Sheu共同進行開球儀式，象徵羽球學院啟動。

隨後並舉行慈善羽毛球錦標賽，由16對親子組合參與，為非營利組織ShuttleZone籌款。

教練亦指出，本次慈善賽報名費將全數捐贈予ShuttleZone。該組織由代表美國參加國際賽事的青少年運動員領導，致力推動羽毛球發展、支持社區球館及提升心理健康意識，透過運動員帶動社區，鼓勵下一代全面成長。