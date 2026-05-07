超越華府 亞城重回全美都會區人口第6高

亞城人口成長重回全美大都會區第六高，圖為北亞特蘭大高中學生數增加，學校校園急需擴建。(美聯社)

過去幾年，亞特蘭大 、華盛頓特區和邁阿密一直在爭奪全美第六大都會區的地位。而在2024年7月人口一度落後後，亞特蘭大都會區(Metro ATL)的人口再次迅速成長，超越了邁阿密和華盛頓特區，登上全美第六大都會區。

目前全美人口最多的都會區前五位為：紐約市、洛杉磯、芝加哥 、達拉斯及休士頓 。

根據美國人口普查局(U.S. Census)的數據，在2024年7月1日至2025年7月1日期間，亞特蘭大的人口成長率在全美所有都會區中排名第三。

亞城當時的人口成長量為6萬1953人，僅次於排名第一的休士頓和第二的達拉斯，休士頓和達拉斯的人口成長量分別為12萬6720人和12萬3557人。

全美十大都會區依序分別是：

紐約市(NYC)：人口2011萬2448人；洛杉磯(LA)：人口1284萬4441人；芝加哥(Chicago)：人口943萬4123人；達拉斯(Dallas)：人口847萬7157人；休士頓(Houston)：人口790萬4627人；亞特蘭大(Atlanta)：人口648萬2182人；華府(Washington D.C.)：人口646萬5724人；邁阿密(Miami)：人口638萬1072人；費城(Philadelphia)：人口632萬9118人；鳳凰城(Phoenix)：人口522萬8938人。

根據亞特蘭大城市化組織(Urbanize Atlanta)最新數據顯示，自六年前新冠疫情爆發以來，亞特蘭大都會區人口已增加了近40萬人。

這項人口成長趨勢不僅奠定了亞特蘭大作為南方經濟引擎的地位，更反映了全美人口向「陽光帶」(Sun Belt)遷移的長期趨勢。亞特蘭大之所以能從競爭激烈的第六大都會區爭奪戰中勝出，主要歸功於其相對友善的生活成本、蓬勃發展的科技與影視產業，以及全美最繁忙機場帶來的物流優勢。