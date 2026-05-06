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ICU世界啦啦隊賽 中國隊彩球項目1金1銅

記者陳文迪／佛州報導
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ICU世界啦啦隊錦標賽中國隊全體隊員合影。(記者陳文迪/攝影)
ICU世界啦啦隊錦標賽中國隊全體隊員合影。(記者陳文迪/攝影)

2026年ICU世界啦啦隊錦標賽(World Cheerleading Championships)與2026年ICC國際盃(International Cheerleading Cup)日前在迪士尼世界ESPN運動世界圓滿閉幕。經過多日鏖戰，中國隊表現優異，在彩球項獲一金一銅，來自武漢體育學院的王亞洲、廖春球首次參賽一鳴驚人，在雙人彩球組榮獲金牌。

中國隊在團體彩球獲得銅牌，雙人街舞名列第五。最高級組競啦美國仍然稱霸，團體女子大組前三名依序美國，芬蘭及瑞典，壓軸的六級混合競啦賽美國金牌，墨西哥銀牌，德國銅牌。

中華台北隊位居第十，這是中華隊自2009年參賽以來，首次未獲獎牌。該隊一直以技巧難度取勝，穩坐前三名， 也是唯一曾擊敗美國隊贏得一次冠軍的隊伍，受到許多關注；根據記者訪問得知，中華隊今年大換血，有21名選手都是首度參賽。

雙人彩球中國隊奪冠，美國隊第二，日本第三；團體彩球美國第一，日本第二，中國第三。雙人嘻哈舞英國冠軍，泰國亞軍，義大利季軍，美國跌出前三得第四，中國第五，中華隊第七名。

ICC國際盃部份中國隊未參賽，中華台北隊參賽兩項均入圍決賽，雙人嘻哈第五名，雙人彩球第七名。兩項大賽今年及往年各組成績及排名均可上官網查看：https://cheerunion.org/

這場國際盛會在賽後還舉行交流和派對，ESPN運動世界各處都是人潮，充滿青春活力和歡笑。

今年ICU世錦賽因創辦人及總會長Jeff Webb意外事故於3月去世，讓大會留下遺憾。世界總會原秘書長Karl Olson獲推選接任會長。感念Webb一生奉獻推廣啦啦隊運動，鼓勵團結、和諧和友愛的精神，將一項地方性活動轉型為全球性的競技項目，並獲奧林匹克官方認可，大會特別製作回顧影片紀念，來自全球啦啦隊界的與賽人員，包括裁判及工作人員等也一起默哀致敬。Olson表示，將繼承webb遺志，繼續發展啦啦隊運動及精神。

中國隊團體彩球比賽一景。（中國啦啦隊隊提供）
中國隊團體彩球比賽一景。（中國啦啦隊隊提供）

中國雙人彩球獲金牌，左起隊員王亞洲、教練李洪波及廖春球。(記者陳文迪/攝影)
中國雙人彩球獲金牌，左起隊員王亞洲、教練李洪波及廖春球。(記者陳文迪/攝影)

中國隊團體彩球獲銅牌，頒獎後合影。(記者陳文迪/攝影)
中國隊團體彩球獲銅牌，頒獎後合影。(記者陳文迪/攝影)

中華台北啦啦隊雙人嘻哈舞ICU第七名，ICC第五名，左起選手高瑀，教練邱淑媛及廖...
中華台北啦啦隊雙人嘻哈舞ICU第七名，ICC第五名，左起選手高瑀，教練邱淑媛及廖偉茗。(記者陳文迪/攝影)

中華隊今年有三人入選裁判，左三中華台北啦協理事會張育銓。(記者陳文迪/攝影)
中華隊今年有三人入選裁判，左三中華台北啦協理事會張育銓。(記者陳文迪/攝影)

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