應對山火肆虐 喬州啟動一級乾旱應對措施

喬治亞州布蘭特利郡82號公路遭山火燒毀的一塊土地。 (喬治亞州林業委員會提供)

喬治亞州環境保護部門宣布，在該州南部持續數月乾旱和山火 肆虐後，已啟動一級乾旱應對措施(first level of drought response)。

4月27日，環保廳宣布全州公共供水系統進入第一級乾旱應變狀態，這意味著該廳已指示所有公共供水系統「必須開展公共資訊宣傳活動，至少包括透過以下一種或多種方式發布乾旱狀況通知和乾旱專案公告：報紙或網路廣告、帳單插頁、社交媒體以及公共圖書館公告」。

當局表示，這項宣傳活動旨在幫助居民「更好地了解乾旱、乾旱對供水的影響以及節約用水的必要性」。

喬州 民眾被允許戶外用水時間為下午4時至隔天上午10時間。

州政府機構表示，該決定是在與公共供水系統等利益相關者進行電話會議後做出的，會議討論了當前的供水情況和抗旱措施。在這些電話會議中，美國環保署(EPD)展示了數據，顯示喬州各地降雨量嚴重不足。在過去90天內，喬州西南部的降雨量比正常水平低了8至10 吋。EPD表示，在過去180天內，喬州南部的降雨量比正常水平低了12至15 吋。

EPD表示，目前供水商「尚未收到任何投訴」；然而，美國地質調查局(USGS)多個水文站的河流流量以及地下水井的流量均遠低於正常水平。

根據美國乾旱監測機構的最新數據，該州超過40%的地區處於極端乾旱狀態(extreme drought)；近30%的地區處於特大乾旱狀態(exceptional drought)，這是最高級別的乾旱等級。