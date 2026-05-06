我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

能拒絕？劉美賢Met Gala與查克柏格夫婦合影引論戰

洛杉磯孕媽牽2歲女兒散步 遭「殭屍」堵路 嚇到發抖

應對山火肆虐 喬州啟動一級乾旱應對措施

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
喬治亞州布蘭特利郡82號公路遭山火燒毀的一塊土地。 (喬治亞州林業委員會提供)
喬治亞州布蘭特利郡82號公路遭山火燒毀的一塊土地。 (喬治亞州林業委員會提供)

喬治亞州環境保護部門宣布，在該州南部持續數月乾旱和山火肆虐後，已啟動一級乾旱應對措施(first level of drought response)。

4月27日，環保廳宣布全州公共供水系統進入第一級乾旱應變狀態，這意味著該廳已指示所有公共供水系統「必須開展公共資訊宣傳活動，至少包括透過以下一種或多種方式發布乾旱狀況通知和乾旱專案公告：報紙或網路廣告、帳單插頁、社交媒體以及公共圖書館公告」。

當局表示，這項宣傳活動旨在幫助居民「更好地了解乾旱、乾旱對供水的影響以及節約用水的必要性」。

喬州民眾被允許戶外用水時間為下午4時至隔天上午10時間。

州政府機構表示，該決定是在與公共供水系統等利益相關者進行電話會議後做出的，會議討論了當前的供水情況和抗旱措施。在這些電話會議中，美國環保署(EPD)展示了數據，顯示喬州各地降雨量嚴重不足。在過去90天內，喬州西南部的降雨量比正常水平低了8至10 吋。EPD表示，在過去180天內，喬州南部的降雨量比正常水平低了12至15 吋。

EPD表示，目前供水商「尚未收到任何投訴」；然而，美國地質調查局(USGS)多個水文站的河流流量以及地下水井的流量均遠低於正常水平。

根據美國乾旱監測機構的最新數據，該州超過40%的地區處於極端乾旱狀態(extreme drought)；近30%的地區處於特大乾旱狀態(exceptional drought)，這是最高級別的乾旱等級。

喬州 山火

上一則

伊州規範預測市場與AI使用 州長簽令防堵濫用

下一則

移民執法衝擊芝建築業 缺工推高成本 拖延工期

延伸閱讀

喬州南部山火煙霧籠罩亞城 乾旱持續惡化

喬州南部山火煙霧籠罩亞城 乾旱持續惡化
喬州野火不斷 已摧毀120棟房屋

喬州野火不斷 已摧毀120棟房屋
佛州喬州野火 燒毀47屋 部份地區被迫疏散 學校停課

佛州喬州野火 燒毀47屋 部份地區被迫疏散 學校停課
油價持續飆升 喬州駕駛財務困境愈來愈大

油價持續飆升 喬州駕駛財務困境愈來愈大

熱門新聞

一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高收費低 華裔洗錢組織淪墨國毒梟新寵 芝華男認罪

2026-04-30 10:01
新州聚居猶太社區的小鎮萊克伍德(Lakewood)，居民中位年齡才18.1歲。(Lakewood官方網站)

新州居民中位年齡40.1歲 「最年輕鎮」僅18.1歲

2026-05-04 02:15
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

2026-05-01 20:14
德州對休士頓「德愛月子護理中心」涉嫌「生育旅遊」提告。(截自法庭文件)

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

2026-05-01 22:04
一名華人婦女林淑萍(Seok Pheng Lim，音譯)曾於2017年將這張照片傳送給一名位於墨西哥的華裔接頭人。該照片旨在證明販毒集團的信差已將34萬元現金，成功交付給一名位於紐約的洗錢組織成員。(美國聯邦法院證物)

效率高、收費低 華裔洗錢組織淪毒梟新寵 芝華男認罪

2026-05-01 02:15
天普大學學生人數大減。(天普大學官方臉書)

學生人數大減 天普大學平均每年損失兩億

2026-04-29 02:10

超人氣

更多 >
各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅

各州與地方政府為填補預算漏洞 將為擁有第2棟房屋者加稅
中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆

中國男赴美發現路邊全木頭電線桿 感慨「太落」反被嗆
美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯
飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了

飯店早餐炒蛋這樣做出來的？網友：這下沒胃口了
番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要

番茄想要豐收 施肥除草外這一動作最重要