中華啦啦隊獲佛州僑界熱情贊助支持
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中佛州僑界日前在美味居餐廳舉行歡迎中華啦啦隊到奧蘭多參賽，駐邁阿密台北經濟文化辦事處及中華民國僑務委員會贊助中華啦啦隊全員餐費。經文處處長周啓宇、僑務秘書杜戎珄出席參賽，並與中華啦協理事長張育銓一起為贊助啦啦隊僑胞頒發感謝狀。
周啓宇鼓勵啦啦隊將來能安排到邁阿密的行程，與當地的有啦啦隊的學院交流，讓南佛州僑界鄉親也一起體驗啦啦隊運動的活力和魅力，來自故鄉的青年們都是草根大使，更能為台灣拓展國際交流。
餐會由啦協秘書長廖志華主持，張育銓率四位教練，代表中華啦啦隊全體鞠躬向僑胞們致謝，感謝鄉親們的愛護和支持，多年來贊助比賽期間的餐飲、交通及各種需要的協助。他特別報告說明因多數隊員換新，擔心實力及成績，為是否參賽而掙扎，最後還是組隊參加，讓隊員們藉賽事的體驗成長。
隊員代表分享感言說，僑胞們不論清晨或深夜，都到機場接送機，還提供餐點，讓他們既溫暖又感動，好像回到家一樣。
中華隊今年的成績ICU世界錦標賽參賽三項，雙人嘻哈第七名，六級競啦第十名，雙人彩球未進入決賽，預賽排名第十七。ICC國際盃部份中華台北隊參賽兩項均入圍決賽，雙人嘻哈第五名，雙人彩球第七名。今年是參賽多年來，首次未獲獎牌。僑胞紛紛鼓勵隊員繼續加油努力，成長茁壯。
中華隊返台時，僑胞也到機場歡送。
今年賽事期間，當地僑團、個人熱情贊助，讓代表隊交通、伙食、住宿都獲得全方面接待。
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