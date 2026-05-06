中華啦啦隊獲佛州僑界熱情贊助支持

中佛州僑界歡迎中華啦啦隊感恩餐會。(記者陳文迪／攝影)

中佛州 僑界日前在美味居餐廳舉行歡迎中華啦啦隊到奧蘭多參賽，駐邁阿密台北經濟文化辦事處及中華民國 僑務委員會贊助中華啦啦隊全員餐費。經文處處長周啓宇、僑務秘書杜戎珄出席參賽，並與中華啦協理事長張育銓一起為贊助啦啦隊僑胞頒發感謝狀。

周啓宇鼓勵啦啦隊將來能安排到邁阿密的行程，與當地的有啦啦隊的學院交流，讓南佛州僑界鄉親也一起體驗啦啦隊運動的活力和魅力，來自故鄉的青年們都是草根大使，更能為台灣拓展國際交流。

餐會由啦協秘書長廖志華主持，張育銓率四位教練，代表中華啦啦隊全體鞠躬向僑胞們致謝，感謝鄉親們的愛護和支持，多年來贊助比賽期間的餐飲、交通及各種需要的協助。他特別報告說明因多數隊員換新，擔心實力及成績，為是否參賽而掙扎，最後還是組隊參加，讓隊員們藉賽事的體驗成長。

隊員代表分享感言說，僑胞們不論清晨或深夜，都到機場接送機，還提供餐點，讓他們既溫暖又感動，好像回到家一樣。

中華隊今年的成績ICU世界錦標賽參賽三項，雙人嘻哈第七名，六級競啦第十名，雙人彩球未進入決賽，預賽排名第十七。ICC國際盃部份中華台北隊參賽兩項均入圍決賽，雙人嘻哈第五名，雙人彩球第七名。今年是參賽多年來，首次未獲獎牌。僑胞紛紛鼓勵隊員繼續加油努力，成長茁壯。

中華隊返台時，僑胞也到機場歡送。

今年賽事期間，當地僑團、個人熱情贊助，讓代表隊交通、伙食、住宿都獲得全方面接待。

中華啦啦隊獲佛州僑界熱情贊助，支持者獲贈感謝狀。(記者陳文迪／攝影)

中華啦啦隊獲佛州僑界熱情贊助，支持者獲贈感謝狀。(記者陳文迪／攝影)

中華啦啦隊獲佛州僑界熱情贊助，支持者獲贈感謝狀。(記者陳文迪／攝影)

中佛州僑界歡迎中華啦啦隊感恩餐會。(記者陳文迪／攝影)

中華啦啦隊返台。(記者陳文迪／攝影)