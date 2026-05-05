喬州學前教育普及率和品質 領先全美

普及學前教育意味著任何符合年齡要求的兒童都可以入學。(pexels)

喬治亞州 是第一個實現普及學前教育(universal pre-kindergarten)並達到國家早期教育研究所(National Institute for Early Education Research, NIEER)制定的全部10項品質標準均達標的州。

普及學前教育意味著任何符合年齡要求的兒童都可以入學。根據喬州 學前教育計畫，四歲兒童可免費參加學前教育計畫，但各計畫入學標準不盡相同，有些需要抽籤或排隊等候。喬州約有53%的四歲兒童就讀於州政府資助的學前教育計畫。

根據「2025年學前教育年鑑」(2025 State of Preschool Yearbook)顯示，喬州之所以能夠取得這一成就，是因為它投資了9760萬元用於幼兒教育，其中一部分資金用於實現學前班教師與K-12教師的同工同酬。

該州還將班級規模從22人減少到20人，並將師生比從1:11降低到1:10。

22日下午，喬州州長坎普(Brian Kemp)在記者會上表示，幼兒教育是一項重要的長期投資。

「我們稱對學前教育計畫的投入為一項投資，因為其益處並非立竿見影。我們會在幾代人之後繼續看到這些益處。我們看到，學前班的學生進入K-12階段時，已經具備了更紮實的基礎技能，為更深入的學習打下了堅實的基礎。我們透過他們在學校的經歷，看到他們的基礎隨著學年積累不斷鞏固。最終，當他們離開學校，準備好在強大的勞動力市場中抓住機會時，我們就能看到這項投資的成果，」他說。

NIEER制定的高品質學前教育十大基準包括：早期學習和發展標準、教師擁有學士學位、教師接受過專業的學前教育培訓、助教持有兒童發展助理證書或同等資格、為教職員工提供專業發展和指導、班級規模不超過20名學生、師生比不超過1:10、健康篩檢和轉診、支持課程以及持續的品質系統改進系統以及持續的品質。

其他五個州—阿拉巴馬州、夏威夷州、密西根州、密西西比州和羅德島州—都已達到NIEER的全部10項基準，但這些州並未擁有普及學前教育。

NIEER高級主任兼創始人巴內特(W. Steven Barnett)表示，喬州的學前教育計畫比許多其他州的同類計畫更加完善且普及。

「喬州正在超越最低標準，力求在學前教育方面做到卓越，」巴內特說。「該計畫採用公立和私立計畫各佔一半的模式，既充分利用了私營部門的資源，也發揮了公共部門的作用。我們認為喬州可以成為全美其他地區的典範。喬州證明，你無需在服務所有孩子和提供高質量教育之間做出取捨。」

2025年報告的主要作者弗里德曼-克勞斯(Allison Friedman-Krauss)表示，該州仍可採取一些措施來進一步改善學前教育的普及程度。

「喬州若能繼續擴大其計畫的規模，使四歲兒童的入學率接近70%，並將計畫擴展到三歲兒童，就能真正實現這一目標。」