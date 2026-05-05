亞城台灣日 6/3統一獅啦啦隊助陣

亞特蘭大台灣日活動將於6月3日(周三)登場，此次邀請到統一獅棒球啦啦隊表演，熱力四射。(主辦單位提供)

有鑑於去年的棒球台灣日(Taiwan Day)廣大好評迴響，今年將續由芝加哥 (5月26日)、休士頓 (5月29日)、達拉斯(5月30日)、亞特蘭大 (6月3日)四大城市社團強強聯手辦理。今年為增進台灣閃光亮點，特邀統一獅棒球啦啦隊巡迴表演，預計引領潮流話題。

日期：6月3日(周三)

時間：晚間7時15分開始

地點：Truist Park (755 Battery Ave SE, Atlanta, GA 30339)

座位區域：Hank Aaron Terrace and Lexus Corner Ball Park Seat Section 242 & 243

停車：請從網站購買停車票：Braves.com/parking

喬治亞州甘斯維爾台灣商會為期與會來賓擁有與統一獅棒球啦啦隊美好互動體驗，特以Hank Aaron Terrace VIP包廂獨立空間+美食+非酒精飲料+專人設計「台灣日」限定版T恤閃亮登場。

早鳥優惠票即日起限定開賣，至5月10日截止。

● VIP包廂票：早鳥價130.5元(原價137.5元)，贈送專人設計「棒球台灣日」限定版T恤一件；另外，凡前50名購票者，加贈Braves勇士隊帽子一件。

● 一般票：早鳥價48元(原價53元)，凡前100名購票者，贈送專人設計「棒球台灣日」限定版T恤一件。

購票方式：請至Google form連結購票：https://forms.gle/1wDcR1Z4HZMEukcu8

付款方式：請Zelle至[email protected] (Taiwanese Chamber of Commerce of Gainesville GA)。Zelle付款時請註明您的電話號碼。

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