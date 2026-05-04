喬州2月勞動力、總就業人數 雙創歷史新高

儘管部分就業數據略有下降，但喬治亞州 的勞動市場正不斷創下新的里程碑—其勞工廳(GDOL)最新報告顯示，2月的勞動力人口和總就業人數均創歷史新高，超過540萬人正在工作或積極尋找工作。

喬州 2月失業率為3.6%，低於全美平均。

醫療保健產業持續引領就業成長，新增職位最多，並創下歷史新高。

「喬州的就業人數和勞動力規模持續創下歷史新高。這意味著現今比以往任何時候都有更多的喬州居民在工作，為經濟做出貢獻。我們將繼續致力於幫助喬州居民找到能夠償還房貸的優質工作，並支持那些推動全州就業增長的雇主，」州勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示。

然而，儘管整體勞動力市場有所成長，但部分行業的就業人數連續第二個月略有下降，這表明就業成長趨勢正在降溫。

同時，失業救濟申請人數降至數月以來最低，顯示裁員情況持續穩定。

建築業、運輸業、倉儲和公用事業、零售業、住宿和餐飲服務業以及專業和技術服務業的就業人數在本月均有所下降。

此外，專家指出，儘管部分產業出現短期回落，但整體勞動市場仍具韌性，主要受惠於人口持續流入與企業投資增加。Georgia近年吸引大量企業設點與擴張，帶動就業機會穩定成長。

不過，也有分析表示，利率維持高檔與企業成本上升，可能使部分雇主在招聘上轉趨保守，導致就業增速放緩。未來數月，勞動市場走勢將取決於通膨變化與整體經濟環境，特別是服務業與科技相關職位的需求是否能持續支撐就業市場表現。