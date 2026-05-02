學生籲Oreo製造商 停止自喬州沼澤採礦

一群喬州學生向奧利奧製造商億滋國際(Mondelez)施壓，要求承諾永不再從奧克弗諾基沼澤地區(Okefenokee Swamp)開採二氧化鈦，因會對沼澤地構成威脅。(美聯社)

奧利奧(Oreo)餅乾夾心的純白色來自二氧化鈦(titanium dioxide)，這是一種珍貴礦物，產自喬治亞州 奧克弗諾基沼澤(Okefenokee Swamp)東部的Trail Ridge礦藏。

這項看似毫無關係的餅乾與沼澤的連結，促使一群喬州 學生向奧利奧製造商、總部位於芝加哥 的億滋國際(Mondelez)施壓，要求公司承諾永不再從奧克弗諾基地區開採二氧化鈦，因為這種開採會對沼澤地構成威脅。

學生們將矛頭指向了億滋國際董事會成員庫辛(Ertharin Cousin)，但至今仍未收到任何回應。庫辛畢業於喬治亞大學(UGA)法學院，是永續食品供應(sustainable food supply)的倡導者，她創立並領導非營利組織「未來食品系統研究所」(Food Systems for the Future Institute)。

迄今為止，成立於2025年2月的喬州學生沼澤聯盟(Georgia Student Swamp Coalition)共致信了家得寶(Home Depot，一家銷售包或二氧化鈦油漆的公司)、雷尼爾(Rayonier)和托萊多製造公司(Toledo Manufacturing)，兩家均在Trail Ridge沿線擁有土地。但這些公司均未回覆。

2025年9月，喬州學生沼澤聯盟致函喬治亞大學系統校長普度(Sonny Perdue)，讚揚他對奧克弗諾基沼澤的支持並致函內政部長伯格姆(Interior Secretary Burgum)，敦請川普政府繼續推進奧克弗諾基沼澤的世界遺產地(World Heritage Site)申請，學生並籲請他採取更多行動。

聯盟的許多學生就讀於普度領導的喬州大學系統，他們希望與普度會面，親自遊說他支持保護Trail Ridge的立法。但普度透過助理婉拒了請求。

該聯盟成立於去年年初，此前，倡導組織「喬州奧克弗諾基人」(Georgians for the Okefenokee)的主席馬克斯(Josh Marks)在喬治亞大學向環境法實習生發表演講。馬克斯回顧了他在1990年代末期如何幫助阻止杜邦公司(DuPont)在沼澤附近採礦，以及威脅如何在2018年再次出現—總部位於阿拉巴馬的雙松礦業公司(Twin Pines Minerals)試圖獲得採礦許可。

奧多姆生態學院(Odom School of Ecology)的碩士生霍爾馬克(Mackenzi Hallmark)的家族根基在韋爾郡(Ware)，也就是這片沼澤的所在地。她從小常去探望祖父，和他一起開車在奧克弗諾基沼澤周圍的土路上。

「我明白，奧利奧餅乾的白色夾心與品牌認知度緊密相連，」她說。「但與此同時，這些公司有能力找到其他方法來實現其目標，而不會造成如此嚴重的環境損害。」