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喬州南部山火煙霧籠罩亞城 州長宣布91郡進入緊急狀態

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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喬治亞州東南部布蘭特利郡(Brantley)發生火災。這場大火與克林奇郡(Cli...
喬治亞州東南部布蘭特利郡(Brantley)發生火災。這場大火與克林奇郡(Clinch)規模更大的Pinelands Road火災加成後，導致煙霧擴散至整個地區。(格林郡消防隊提供)

由於山火肆虐喬治亞州南部，州長坎普(Brian Kemp)宣布該州91個郡進入緊急狀態。

據喬州林業協會(Georgia Forestry Association)稱，該地區共超過2萬7000畝的土地正在燃燒。火災產生的煙霧已擴散至整個地區，附近布倫瑞克(Brunswick)，甚至遠至梅肯(Macon)和哥倫布(Columbus)地區的空氣品質已呈現不健康(unhealthy)等級。

煙霧瀰漫甚至延伸至亞特蘭大，導致當地空氣品質降至中等水平(moderate)，這意味著部分身體較弱的民眾可能面臨風險。

其中布蘭特利82號公路(Brantley Highway 82)火災，已導致疏散令發布。當地媒體報導已有房屋和商店已被燒毀。這場火災先前已控制75%，但迅速蔓延並加劇。據喬州林業委員會稱，火災面積已達4000畝，但控制率僅為10%。布蘭特利郡已為流離失所的居民設立了避難所。

位於佛羅里達州邊界附近的克林奇郡的Pinelands Road火災始於上周末，目前已蔓延超過1萬6000畝。這場火災的控制率僅10%。

「目前形勢嚴峻且瞬息萬變，」喬州林業協會主席兼執行長洛里莫爾(Tim Lowrimore)發表聲明。「我們敦促所有喬州居民保持警惕。在救援人員努力應對之際，防止更多火災發生至關重要。」

喬州近期各地的降雨量和水位遠低於正常水平，更加劇了火災風險。

喬州的森林火災頻繁，原因包括雷擊、煙頭、後院疊積木材導致火花以及其他許多因素。但通常情況下，由於森林管理和充足的降雨，多數火災不會蔓延太遠。

然而「在乾旱條件下，無論是地下水位還是沼澤、溝渠、排水溝和湖泊中的水量都大幅減少，」州林務官薩博(Johnny Sabo)說，導致野火蔓延速度更快。

喬州南部大片地區正處於「特大乾旱」(Exceptional Drought)狀態，這是聯邦乾旱監測系統中最為嚴重的層級。該州其他大部分地區則處於「極端乾旱」(Extreme Drought)狀態，僅比「特大乾旱」低一個等級。地方政府正實施禁火令，並呼籲民眾不要生火。

除了目前的乾旱之外，由於近期多家造紙廠的關閉，喬州的野火風險在未來幾年也可能增加。

林業人員透過清理小樹來降低火災風險，以便其他樹木能夠茁壯成長。但這些小樹通常用來製造紙製品。但現今由於沒有造紙廠購買這些小樹，業內專家擔心土地所有者將不會清理它們。

喬治亞大學(UGA)林業中心(Center for Forest Business)主任林肯(Erin Lincoln)說，喬州許多森林裡仍然殘留著颶風海倫(Hurricane Helene)造成的倒木，這為大型火災提供了更多潛在燃料。

佛羅里達州 山火 亞特蘭大

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