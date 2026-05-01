世華亞城分會辦商展 逾200賓客參與交流

世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會舉辦2026年度商展，共吸引了超過200位賓客和社區民眾熱情參與。(記者林昱瑄／攝影)

世界華人 工商婦女企管協會亞特蘭大 分會(GFCBW-Atlanta Chapter)日前於亞特蘭大僑教中心舉辦2026年度商展，當天共吸引了超過200位賓客和社區民眾熱情參與。

此次商展攤位涵蓋了時尚服飾、手工藝精品、珠寶飾品、保險諮詢、大學申請與升學輔導、健身養生、公益服務、社團推廣以及美食小吃等，展現出華人社區強大的創業能量與文化魅力。

包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩伉儷，亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮、僑務委員陸復泰伉儷、僑務委員張崧軒，世華榮譽顧問Arthur Holst、台灣婦女會會長袁曉明等人均到場與會。

林主恩表示，女性企業家扮演了社會上的重要角色，感謝世華長期以來凝聚姊妹們的力量，並持續發揮僑界影響力。

世華亞特蘭大分會會長呂怡蓉表示，辦理商展活動主旨在於便利成員們宣傳生意，相互交流。今年開放外部廠商設攤，攤位數創下新高。

當天世華亞特蘭大分會成員及各僑團代表們也拉起布條，高聲表達對於「挺台灣、入世衛」的支持。 世華亞特蘭大分會成員及各僑團代表們也拉起布條，高聲表達對於「挺台灣、入世衛」的支持。(記者林昱瑄／攝影)

多個僑團也上台預告未來活動，包括亞特蘭大台灣同鄉會將於5月8日(周五)晚間於Alpharetta的Innovation Academy高中舉辦亞特蘭大台灣傳統周(2026 Taiwanese Heritage Week Atlanta)；美東南玉山科技協會5月21日(周四)將舉辦「造山者」電影放映會，甘斯維爾台灣商會6月3日(周三)晚間7時15分將於Truist Park舉辦「台灣日」(Taiwan Day)活動；亞特蘭大客家同鄉會將於6月14日(周日)中午於僑教中心舉辦端午節聯誼活動等。

當天世華亞特蘭大分會亦設置公益義賣攤位，提供鞋子、衣物及飾品等進行募款，並將未售出物資全數捐贈International Women Group及家暴婦女臨時安置中心。