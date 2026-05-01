台灣華語文中心研討會 美加近70人學習交流

2026年台灣華語文學習中心(TCML)教學研討會北美洲場於4月24日至26日在亞特蘭大展開，共約70人與會。(記者林昱瑄／攝影)

2026年台灣華語文學習中心(TCML)教學研討會北美洲場日前在亞特蘭大 舉行，共有來自全美及加拿大 各地的台灣華語文學習中心負責人、校長、主任及教師；亞城地區主流教師；特邀講座人員及台灣代表等共約70人與會。

僑務委員會委員長徐佳青並親自從台灣前來，並與駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩共同主持研討會議開幕典禮以及綜合座談暨結業式。

今年1月美國國務院 副助卿孔如璞(Robert T. Koepcke)代表國務院簽署致各州教育主管委員會(CCSSO)信函，鼓勵各州教育領導者增進與TCML互動交流。而台美教育倡議未來三年(2026-2028)合作策略也將著重於青年實習交流、華語教育普及、雙語教育提升，以及科技人才培育四項重點。

來自美加各地的台灣華語文學習中心負責人、校長、主任及教師；以及主流教師進行交流。(記者林昱瑄／攝影)

會中也回顧了第一期(民國111-114年)「海外華語文學習深耕計畫」的成果亮點。未來將升級以「台灣」為品牌的雙軌(語言及文化)核心思維，著重於擴大延伸台灣文化軟實力布局海外，緊密連結主流文教人才，並且建構產官學合作應用網絡。

徐佳青表示，華語文市場不應只著眼於台灣，而應放眼全球，建立屬於TCML的品牌。她也提到，今年起僑委會將進行北美6個僑教中心(紐約、南加、北加、華盛頓特區、喬治亞州及德州)的硬體與軟體優化，培育文化導覽志工，將每個中心打造為不同主題、可參訪的文化據點，吸引當地學生及民眾認識台灣文化。

另外，今年起僑委會也將台灣美食巡迴展與TCML結合，將今年的菜色：牛肉麵、鹹酥雞及刈包變身華語教材，由主廚示範經典料理、搭配華語教師雙語教學，將美食巡迴結合TCML走向國際。