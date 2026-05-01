熊貓再現亞城動物園 將迎平平與福雙

中國成都大熊貓繁育研究基地的大熊貓—雄性的「平平」和雌性的「福雙」，將送往亞特蘭大動物園，開啟為期十年的大熊貓保護合作。圖為「福雙」。（取自中國野生動物保護協會微信公眾號）

亞特蘭大 動物園(Zoo Atlanta)宣布，與中國野生動物保護協會(China Wildlife Conservation Association)簽署了一項新的國際大熊貓保育合作研究協議(Giant Panda Conservation)。未來將有兩隻大熊貓入住亞特蘭大動物園—分別是雄性「平平」和雌性「福雙」。牠們均出生於中國成都大熊貓繁殖研究基地(Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding)。

「亞特蘭大動物園非常榮幸能夠再次受託守護這一珍貴物種，並與中國野生動物保護協會攜手合作，繼續開展保護和研究工作，這正是此次合作最重要的成果。」總裁兼首席執行官金(Raymond B. King)表示，「我們迫不及待地想要見到平平和福雙，並歡迎我們的會員、遊客、市民和社區再次體驗熊貓所帶來的奇妙與歡樂。」

亞特蘭大動物園與中國簽署的大熊貓合作協議始於1999年，並於2024年終止。該協議促成了雙方長達25年卓有成效的合作，其中，最初的兩隻大熊貓「倫倫」和「洋洋」在2006年至2016年間共繁殖了七隻幼崽。

2024年10月，「洋洋」、「陽陽」以及它們最小的兩隻幼崽「雅倫」和「喜倫」離開亞特蘭大，前往成都大熊貓繁殖研究基地；它們的前五隻幼崽也生活在那裡。

除了這些成就(包括成功繁殖兩對雙胞胎)之外，亞特蘭大動物園與中國同行的合作還建立了長期的伙伴關係，雙方在專業照料、研究和保護大熊貓方面開展了廣泛的合作和信息交流。

亞城動物園新聞稿中指出，中國政府投入了大量的人力、物力和財力，持續加強野生大貓熊棲息地的恢復和保護，並逐步建立了67個大貓熊保護區。2021年，以大熊貓國家公園為主體的棲地保護體系成立，進一步提升了大貓熊棲息地的連結性、協調性和完整性。目前，72%的野生大熊貓(被國際自然保護聯盟(IUCN)列為易危物種)受到嚴格保護。