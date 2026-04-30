油價持續飆升 喬州駕駛財務困境愈來愈大

隨著全美汽油價格持續上漲，許多喬州駕駛面臨財務困境，這可能很快會迫使他們改變駕駛的頻率和里程。(美聯社)

雖然喬治亞州 州長坎普(Brian Kemp)已在3月20日簽署法案，暫時中止徵收燃油稅60天，但隨著全美汽油價格持續上漲，許多喬州 駕駛面臨財務困境，這可能很快會迫使他們改變駕駛的頻率和里程。

根據LendingTree利用美國能源資訊署(EIA)和美國汽車協會(AAA)的數據進行的最新分析，4月15日全美汽油平均價格達到每加侖4.11元，比一年前上漲了近30%。雖然喬州駕駛支付的油價低於全美平均約10%—每加侖約3.68元—但取決於當地居民的駕車多寡，油價上漲所造成的影響可能更大。

喬州司機平均每年行駛約1萬6700哩，即每周超過300哩—遠高於全美平均水平。在亞特蘭大 都會區，漫長的通勤時間和四散外擴的城市開發，意味著許多居民在日常生活中高度依賴汽車，從工作、辦事到上學，無所不包。

經濟學家指出，高里程數和不斷上漲的油價相結合，即使在汽油價格相對較低的州，也會加劇人們的經濟壓力。

美國汽車協會的全國性調查發現，59%的美國人認為每加侖4元是他們所能負擔的油價臨界點，而約一半的人認為每加侖3元就已經太高了。同項調查還發現，近三分之二的駕駛者在油價飆升時會改變出行習慣，例如減少駕駛里程或削減其他開支。

在喬州，目前的油價略低於每加侖4元的臨界點，這表明許多駕駛已感受到了油價壓力，但尚未達到普遍的承受極限。

益普索(Ipsos)與路透社聯合開展的最新民調顯示，超過一半的美國人表示，汽油價格上漲正影響他們的財務狀況，即使在油價達到高峰前，人們也已經感受到了經濟壓力。

根據LendingTree的數據顯示，過去一年，美國各州的汽油價格均出現飆升，其中以肯塔基州、田納西州和新罕布夏州的漲幅最大。即使在漲幅較小的州，油價仍顯著上漲，這反映出更廣泛的通膨壓力，而這種壓力部分與全球衝突和能源市場有關。

專家表示，由於喬州居民對車輛的依賴程度較高，該州的駕駛可能比其他一些高成本州的駕駛更快感受到油價上漲的影響。亞特蘭大都會區以外的公共交通選擇有限，郊區和農村地區的通勤距離也很長，因此減少駕車出行往往很困難。

這意味著油價上漲時，人們的選擇餘地更小—家庭可能被迫減少其他方面的支出。

數據顯示，如果喬州汽油價格接近或超過每加侖4元，大多數駕駛可能會開始做出更大的生活方式改變，例如減少旅行次數和調整預算以抵消更高的燃油成本。

目前，喬州油價略低於此門檻。但隨著油價持續上漲，許多駕駛可能很快就會面臨這樣的局面：加油不再只是例行公事，而是需要慎重考慮的財務決策。