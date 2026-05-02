我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙又廷嗆完林更新告白「想你了」難怪高圓圓自封電燈泡

歐洲成犧牲品？傳美警告盟友武器交付延宕 售台NASAMS也被點名

孩子人生第一桶金從2026夏天開始 PFPA金融夏令營開放報名 7天課程在Norcross舉行

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年金融夏令營學子們開心合影。(PFPA提供)
2025年金融夏令營學子們開心合影。(PFPA提供)

「零用錢怎麼變多？股票為什麼會漲跌？投資是靠運氣，還是有方法？」當孩子開始對金錢產生好奇，其實正是學習理財與投資的最佳時機。由太平洋金融專業人士協會(Pacific Financial Professionals Association)舉辦的2026 PFPA金融夏令營，透過7天沉浸式課程，在安全、有系統的環境中，學會如何面對股市、理解投資，並建立正確的財務觀念，讓年輕孩子的人生第一桶金自此開始。

這次夏令營專為高中生與大學生設計，結合「5天金融專業訓練＋2天投資交易實戰」，不只是課堂講解，更強調實務操作與思考訓練。學生將從最基礎的金融知識出發，一步步進入真實市場的邏輯。

*課程內容全面　從銀行到股市一站學會

課程涵蓋完整金融體系與未來趨勢，包括：

商業銀行運作、服務與產品、風險管理及金融監管

金融危機與改革，了解市場如何在震盪中重建

投資銀行架構、交易策略、金融商品與量化模型

交易所與清算機制，認識市場如何運作

金融數學、建模思維與投資理論

人工智慧(AI)、大數據、區塊鏈(Blockchain)與金融科技(FinTech)應用

創投(VC)、保險、非傳統金融服務與產業職涯發展

會計與稅務基礎、理財顧問角色與實務技能

主辦單位表示，這些內容並非單純理論，而是透過案例分析與情境討論，讓學生理解「為什麼市場會這樣運作」，建立真正能應用的知識。

*實戰投資訓練　讓孩子學會判斷而非跟風

在2天的投資交易策略課程中，學生將在專業講師指導下，學習市場分析、資產配置與交易策略，並透過模擬交易，親身體驗股市漲跌。

課程特別強調：

如何用有限資金做投資決策(例如$1,000如何配置)

如何分辨風險與機會

為何同一檔股票，結果卻大不相同

透過實作與反思，培養紀律、邏輯與風險管理能力，避免盲目投資。

*走進聯準會　親眼看見金錢的運作

夏令營亦安排實地參訪亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)貨幣博物館，從以物易物到現代貨幣制度，深入了解美國金融體系的演變。學生將看到實際的現金處理流程，了解每天數百萬美元如何被清點、分類甚至銷毀，並認識聯準會在貨幣政策與經濟穩定中的關鍵角色。

此外，亦將介紹亞特蘭大聯邦住房貸款銀行(FHLBank Atlanta)的運作，讓學生理解金融機構如何支持社區發展與房屋貸款體系，將金融知識與現實社會連結。

*專業協會主辦　連結全球金融資源

主辦單位PFPA為一個面向亞太地區的專業金融組織，致力於打造跨領域交流與學習平台。協會提供會員分享實務經驗、提升專業技能與拓展國際視野的機會，同時營造創新思維與腦力激盪的環境，並扮演連結金融與實業的重要橋樑。

PFPA以亞特蘭大及美東南為基地，影響力遍及全美與亞太地區。創會會長為鼎信銀行創始合夥人楊一民博士，董事及榮譽董事會成員陣容堅強，涵蓋美歐科學院院士、國際期貨協會領袖、區塊鏈產業先驅、大學校長、銀行董事長、風投專家及數學與算法學者等，為學員提供難得的專業資源與視野。

*不只是投資課　更是人生財商的起點

主辦方強調，這個夏令營的核心，不是教孩子「快速賺錢」，而是讓他們學會如何思考金錢、管理風險、做出理性決策。當孩子能理解市場邏輯，第一桶金自然不再只是夢想，而是可以規劃與實現的目標。

2026 PFPA金融夏令營將於6月1日至6月9日舉行，每日上午10時至下午4時，地點位於Norcross，費用為799美元(含午餐)，全程英語授課，名額有限。

這個夏天，讓孩子不只成長，更學會與金錢對話，為未來鋪出一條更清晰的道路。報名及詳情請洽：www.pfpa-education.com 或致電678-862-3399。

年輕學子在師資、環境優異的課堂和參觀中，專心聆聽專家如何將數字應用到金融世界。(...
年輕學子在師資、環境優異的課堂和參觀中，專心聆聽專家如何將數字應用到金融世界。(PFPA提供)

上一則

控助生育旅遊 德州告休士頓華人月子中心

下一則

世華工商會華府講座 談職涯與財務規畫

延伸閱讀

華埠青年會YMCA夏令營開始招生 專為5至11歲兒童設計

華埠青年會YMCA夏令營開始招生 專為5至11歲兒童設計
AI機器人教育走進青少年視野，倍愛教育發布夏令營培養未來人才

AI機器人教育走進青少年視野，倍愛教育發布夏令營培養未來人才
掌握退休與傳承先機　打造資產永續藍圖迦得金融董天路教授 5/9 灣區兩場免費講座開講

掌握退休與傳承先機　打造資產永續藍圖迦得金融董天路教授 5/9 灣區兩場免費講座開講
投資未來／川普帳戶 5大未解之謎

投資未來／川普帳戶 5大未解之謎

熱門新聞

兩名失蹤的南佛羅里達大學孟加拉籍博士班研究生，利蒙(Zamil Limon，左)及布里斯蒂(Nahida Bristy，右)，目前利蒙的屍體已被尋獲，布里斯蒂仍下落不明。(南佛大校警局)

南佛大2孟加拉博士生1死1失蹤 白人室友被捕

2026-04-24 21:07
嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)

最佳高齡居住城市紐約奪冠 芝加哥、波士頓排2、3名

2026-04-24 18:49
Atlanta Toyota華裔銷售經紀鄒德斌是該車行超級業務。(Atlanta Toyota提供)

5類最高保值率二手休旅車 豐田全上榜

2026-04-25 01:59
最新研究顯示，西雅圖地區約有83%成年人過去12個月內至少進行過一次過夜旅行，高於疫情前2019年的80%，顯示旅遊已完全從疫情中復甦。圖為西雅圖景觀。(美聯社)

西雅圖居民出遊比例創新高 短期度假最熱門

2026-04-27 13:08
4月30日夜間德州溫伯利市發生一起小型飛機墜毀於樹林內，機上五人全部罹難。(美聯社)

德州小飛機墜毀5人全罹難 居民聞巨響：以為後牆著火

2026-05-01 20:14
旅客走在亞特蘭大哈茨菲爾德-傑克遜(Hartsfield-Jackson)國際機場的國內航廈。路透

亞城機場去年1.063億人次進出 蟬聯全球「最繁忙」

2026-04-24 12:55

超人氣

更多 >
餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐

餐廳額外收錢又見創意 「廚房感謝費」新出爐
浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論

浙女有潔癖 結婚19年不讓老公碰 最後靠1招生娃惹議論
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」

名導女兒發文批柯克遺孀 並呼籲川普封殺「美國轉捩點」
中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了

中國女孩潛入靖國神社禁區 拍攝到這些內容當場氣哭了