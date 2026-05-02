孩子人生第一桶金從2026夏天開始 PFPA金融夏令營開放報名 7天課程在Norcross舉行

2025年金融夏令營學子們開心合影。(PFPA提供)

「零用錢怎麼變多？股票為什麼會漲跌？投資是靠運氣，還是有方法？」當孩子開始對金錢產生好奇，其實正是學習理財與投資的最佳時機。由太平洋金融專業人士協會(Pacific Financial Professionals Association)舉辦的2026 PFPA金融夏令營，透過7天沉浸式課程，在安全、有系統的環境中，學會如何面對股市、理解投資，並建立正確的財務觀念，讓年輕孩子的人生第一桶金自此開始。

這次夏令營專為高中生與大學生設計，結合「5天金融專業訓練＋2天投資交易實戰」，不只是課堂講解，更強調實務操作與思考訓練。學生將從最基礎的金融知識出發，一步步進入真實市場的邏輯。

*課程內容全面 從銀行到股市一站學會

課程涵蓋完整金融體系與未來趨勢，包括：

商業銀行運作、服務與產品、風險管理及金融監管

金融危機與改革，了解市場如何在震盪中重建

投資銀行架構、交易策略、金融商品與量化模型

交易所與清算機制，認識市場如何運作

金融數學、建模思維與投資理論

人工智慧(AI)、大數據、區塊鏈(Blockchain)與金融科技(FinTech)應用

創投(VC)、保險、非傳統金融服務與產業職涯發展

會計與稅務基礎、理財顧問角色與實務技能

主辦單位表示，這些內容並非單純理論，而是透過案例分析與情境討論，讓學生理解「為什麼市場會這樣運作」，建立真正能應用的知識。

*實戰投資訓練 讓孩子學會判斷而非跟風

在2天的投資交易策略課程中，學生將在專業講師指導下，學習市場分析、資產配置與交易策略，並透過模擬交易，親身體驗股市漲跌。

課程特別強調：

如何用有限資金做投資決策(例如$1,000如何配置)

如何分辨風險與機會

為何同一檔股票，結果卻大不相同

透過實作與反思，培養紀律、邏輯與風險管理能力，避免盲目投資。

*走進聯準會 親眼看見金錢的運作

夏令營亦安排實地參訪亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)貨幣博物館，從以物易物到現代貨幣制度，深入了解美國金融體系的演變。學生將看到實際的現金處理流程，了解每天數百萬美元如何被清點、分類甚至銷毀，並認識聯準會在貨幣政策與經濟穩定中的關鍵角色。

此外，亦將介紹亞特蘭大聯邦住房貸款銀行(FHLBank Atlanta)的運作，讓學生理解金融機構如何支持社區發展與房屋貸款體系，將金融知識與現實社會連結。

*專業協會主辦 連結全球金融資源

主辦單位PFPA為一個面向亞太地區的專業金融組織，致力於打造跨領域交流與學習平台。協會提供會員分享實務經驗、提升專業技能與拓展國際視野的機會，同時營造創新思維與腦力激盪的環境，並扮演連結金融與實業的重要橋樑。

PFPA以亞特蘭大及美東南為基地，影響力遍及全美與亞太地區。創會會長為鼎信銀行創始合夥人楊一民博士，董事及榮譽董事會成員陣容堅強，涵蓋美歐科學院院士、國際期貨協會領袖、區塊鏈產業先驅、大學校長、銀行董事長、風投專家及數學與算法學者等，為學員提供難得的專業資源與視野。

*不只是投資課 更是人生財商的起點

主辦方強調，這個夏令營的核心，不是教孩子「快速賺錢」，而是讓他們學會如何思考金錢、管理風險、做出理性決策。當孩子能理解市場邏輯，第一桶金自然不再只是夢想，而是可以規劃與實現的目標。

2026 PFPA金融夏令營將於6月1日至6月9日舉行，每日上午10時至下午4時，地點位於Norcross，費用為799美元(含午餐)，全程英語授課，名額有限。

這個夏天，讓孩子不只成長，更學會與金錢對話，為未來鋪出一條更清晰的道路。報名及詳情請洽：www.pfpa-education.com 或致電678-862-3399。