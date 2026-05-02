亞城郊區Norcross 5.12徵詢大眾步道規劃意見

Piedmont 步道計畫圖。(Norcross市府提供)

位於亞特蘭大 東北郊區的喬治亞州 Norcross市政府宣布，將舉辦「皮德蒙步道(Piedmont Pathway)」計畫公開說明會，邀請居民、商家及社區各界人士參與，了解項目進展並提供意見。

這次說明會訂於5月12日(周二)晚間6時至8時，在文化藝術與社區中心(Cultural Arts & Community Center，地址10 College Street)舉行，活動採開放式形式，民眾可於時段內自由進出參與。

據介紹，「皮德蒙步道」為一項規劃中的共享步道與線性綠地計畫，全長約2.1英里，未來將連接Jimmy Carter Boulevard、Mitchell Road以及Norcross Greenway。目前該項目仍處於規劃階段，市府正透過分析研究及社區參與，逐步確立設計方向。

市府表示，此次說明會重點在於蒐集公眾意見，包括步道路線規劃、綠地設計概念及未來推動策略等，盼凝聚社區共識。

Norcross市長牛頓(Craig Newton)指出，美國林務局研究顯示綠道建設可帶動周邊房地產價值上升約3%至5%，且距離步道四分之一至半英里範圍內效果最為顯著。他表示，此計畫將有助於提升城市連通性、休閒機能及綠地可及性，呼籲居民踴躍參與，提出建議，共同塑造社區未來。

說明會期間，與會者可就計畫提出意見與優先事項、向相關人員提問，並針對初步設計構想及後續步驟提供回饋。

市府指出，過去的社區諮詢中，民眾普遍關注步道設施，如遮蔭空間、座椅及出入口改善等，同時也對安全性、連通性及環境保護表達關切。所有收集到的意見，將作為後續整體規劃與設計的重要依據。更多關於「皮德蒙步道」計畫資訊及時程，可查詢市府網站：

https://www.norcrossga.net/2407/Piedmont-Pathway-Plan