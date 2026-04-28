亞城中華文化學校 走出教室學習文化

小朋友聽老師說故事，津津有味。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 中華文化學校(The Chinese Cultural School of Atlanta)18日在杜魯斯高中(Duluth High School)舉辦一年一度的「文化展」(Cultural Exhibition)活動，當天設置12不同的活動攤位，主題涵蓋中華傳統與現代教育等，亞特蘭大文教中心主任閻樹榮也親臨參與。

當天每個攤位皆由老師與志工帶領，包括：華語文學習中心(TCML)、豐盛基金會(Awesome Team Foundation)、國樂、說故事、舞獅、扯鈴、羽毛球、FBI (聯邦調查局)、民俗手工藝、美勞、國畫/書法，以及乒乓球。學生們至各攤位完成指定作品後，即可蓋章過關，集滿一定數量的攤位章，即可換取零食。活動中還備有煎餃美食，讓來賓們不僅學習文化，更大快朵頤，滿載而歸。

閻樹榮表示，文化展活動很有創意，讓孩童們能在寓教於樂中學習認識更多中華文化，他也感謝該校長年以來不遺餘力推動中文教育以及文化傳承。

亞特蘭大中華文化學校校長林香蘭表示，該校每年都會舉辦文化展，希望學生們在課堂之外，也能學習到更深層的文化體驗。她也預告今年是該校成立30周年，將在8月8日舉辦盛大慶祝活動，歡迎大家一同參與。學校網址：https://atlantaccs.org/。

扯鈴攤位上，小朋友躍躍欲試。(記者林昱瑄／攝影)

中華文化學校也設有華語文學習中心(TCML)，提供成年人學習中文的機會。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮(左二)也到場同歡，右起為中華文化學校副校長夏忠菁及校長林香蘭。(記者林昱瑄／攝影)

老師認真地教導做手工藝。(記者林昱瑄／攝影)