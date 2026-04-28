亞特蘭大漢字文化節 4校學生歌唱競技

TCML的朋友們也組隊參加歌唱比賽。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大 地區漢字文化節華語歌唱比賽日前在亞特蘭大華僑文教服務中心熱鬧舉行，本次活動由亞特蘭大中文學校主辦，並結合中華文化學校、慈濟人文學校及台美學校等僑校共同參與，總計籌組16支隊伍同場競藝，展現僑界推動華語文教育的豐碩成果。

為提升比賽專業水準，主辦單位特別邀請聲樂家及鋼琴家擔任評審，依據音準、節奏、咬字及整體表現進行評分。比賽分為中文學校初級班、中高年級班及TCML組三大組別，並採團體與個人雙軌競賽方式進行，讓不同年齡層及學習階段的學生皆有展現舞台。參賽者除演唱指定曲外，亦精心準備自選曲目，曲風多元，從兒歌到流行歌曲皆具水準，充分展現學習成果與舞台魅力。

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩伉儷、副組長周紹華及亞特蘭大僑教中心主任閻樹榮亦應邀出席。林主恩於致詞中感謝四所中文學校長期投入華語文教育，他並分享自身學習外語的經驗，指出透過歌唱學習語言不僅能提升發音與語感，更能增加學習動機，鼓勵未來持續舉辦多元活動，深化華語學習成效。

比賽過程高潮迭起，參賽者在舞台上自信演出，盡情展現歌聲與表演實力，台下觀眾亦報以熱烈掌聲與鼓勵，充分展現僑社團結互助的精神。經過激烈競爭後，各組由評審評選出前三名優勝者，並於賽後舉行頒獎典禮，頒發獎金及獎狀，以資鼓勵。

初級班的參賽者。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大地區漢字文化節華語歌唱比賽19日下午在亞特蘭大僑教中心舉行，共有亞特蘭大中文學校、中華文化學校、慈濟人文學校及台美學校共16支隊伍同場競藝。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大辦事處處長林主恩感謝四所中文學校長期投入華語文教育。(僑教中心提供)