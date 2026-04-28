5/8亞城台灣傳統周 當代樂坊演出

亞特蘭大台灣傳統週(2026 Taiwanese Heritage Week Atlanta)亞特蘭大場，將於5月8日晚間於Alpharetta的Innovation Academy高中舉辦，由來自台灣宜蘭的當代樂坊演出。(主辦單位提供)

亞特蘭大 台灣傳統周(2026 Taiwanese Heritage Week Atlanta)亞特蘭大場，將於5月8日晚間於Alpharetta的Innovation Academy高中舉辦。這次邀請到來自台灣宜蘭的當代樂坊，以融合傳統樂器、舞蹈、古典音樂、台灣民歌及世界名曲的舞台演出，帶來一場五感沉浸的台灣文化藝術盛宴。歡迎喬治亞州 的台灣人和不同文化背景的朋

友，一起分享我們的故事與感動。

時間：5月8日(周五)，下午6時至6時50分：台灣文化展示；下午7時：表演節目開始

地點：Innovation Academy Auditorium, 125 Milton Ave, Alpharetta, GA 30009

門票：每人10元；學生5元；12歲以下孩童免費

VIP專屬贊助方案：每人50元，享優先入場、保留席次、價值20元之台式晚餐

報名：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/2026-taiwanese-american-heritage-week-atl