喬治亞理工收購可口可樂房產 3130萬交易將完成

可口可樂計畫出售其一棟兩層樓的房產及相鄰土地，價值3130萬元給喬治亞理工學院。(喬治亞理工網站)

喬治亞理工學院(Georgia Tech)和可口可樂 公司(Coca-Cola Company)即將完成喬治亞理工收購可口可樂位於北大道(North Ave.)沿線房產的最後步驟。

喬治亞理工表示，此舉將增強其教育學生、推廣科研以及服務喬州 各地社區的能力。

可口可樂自1920年起便與喬治亞理工毗鄰，現計畫出售其一棟兩層樓的房產及相鄰土地，價值3130萬元。該公司表示，選擇與喬治亞理工直接合作完成此交易，體現了雙方長期以來的合作關係以及對亞特蘭大 持續發展和創新的共同承諾。

「此次策略性擴建將為我們核心校區的未來發展和科研活動提供支持，」喬治亞理工校長卡布雷拉(Ángel Cabrera)表示。 「我非常感謝與可口可樂長期以來的合作關係，正是這種合作關係讓我們有機會抓住這個機遇，繼續投資於我們的園區、週邊社區以及亞特蘭大的創新生態系統。」

「當我們決定不再需要這塊場地作為公司園區時，我們的目標是與喬治亞理工合作，因為這塊地為他們提供了絕佳的擴張機會，」可口可樂公司執行主席、喬治亞理工學院2020屆畢業典禮演講嘉賓昆西(James Quincey)說。「可口可樂與喬治亞理工有著長期的合作關係，我們很高興看到他們重新開發亞特蘭大的這個重要地區。」

至於下一步計畫，喬治亞理工表示，他們將評估如何最好地利用這塊地來滿足學術、科研和學生的需求，作為其長期校園規畫的一部分。