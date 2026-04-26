我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

喬治亞理工收購可口可樂房產 3130萬交易將完成

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
可口可樂計畫出售其一棟兩層樓的房產及相鄰土地，價值3130萬元給喬治亞理工學院。...
可口可樂計畫出售其一棟兩層樓的房產及相鄰土地，價值3130萬元給喬治亞理工學院。(喬治亞理工網站)

喬治亞理工學院(Georgia Tech)和可口可樂公司(Coca-Cola Company)即將完成喬治亞理工收購可口可樂位於北大道(North Ave.)沿線房產的最後步驟。

喬治亞理工表示，此舉將增強其教育學生、推廣科研以及服務喬州各地社區的能力。

可口可樂自1920年起便與喬治亞理工毗鄰，現計畫出售其一棟兩層樓的房產及相鄰土地，價值3130萬元。該公司表示，選擇與喬治亞理工直接合作完成此交易，體現了雙方長期以來的合作關係以及對亞特蘭大持續發展和創新的共同承諾。

「此次策略性擴建將為我們核心校區的未來發展和科研活動提供支持，」喬治亞理工校長卡布雷拉(Ángel Cabrera)表示。 「我非常感謝與可口可樂長期以來的合作關係，正是這種合作關係讓我們有機會抓住這個機遇，繼續投資於我們的園區、週邊社區以及亞特蘭大的創新生態系統。」

「當我們決定不再需要這塊場地作為公司園區時，我們的目標是與喬治亞理工合作，因為這塊地為他們提供了絕佳的擴張機會，」可口可樂公司執行主席、喬治亞理工學院2020屆畢業典禮演講嘉賓昆西(James Quincey)說。「可口可樂與喬治亞理工有著長期的合作關係，我們很高興看到他們重新開發亞特蘭大的這個重要地區。」

至於下一步計畫，喬治亞理工表示，他們將評估如何最好地利用這塊地來滿足學術、科研和學生的需求，作為其長期校園規畫的一部分。

世報陪您半世紀

亞特蘭大 喬州 可口可樂

上一則

檀香山暑期平價營隊 5/11開放報名

下一則

亞城警：764極端組織目標鎖定未成年人 誘騙恐嚇犯罪

延伸閱讀

第13屆喬治亞州佛學營母親節登場 以「善的喜悅」為主題 推動慈悲與心靈成長

第13屆喬治亞州佛學營母親節登場 以「善的喜悅」為主題 推動慈悲與心靈成長
慶建國250年 可口可樂推出紀念版迷你罐

慶建國250年 可口可樂推出紀念版迷你罐
全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠

全美最佳公立大學 柏克萊加大連續第2年擠下洛加大奪冠
喬州南部山火煙霧籠罩亞城 乾旱持續惡化

喬州南部山火煙霧籠罩亞城 乾旱持續惡化

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

新州中國女留學生當街被ICE逮捕 救援大費周章

2026-04-19 20:10
麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)大二華裔學生張夏玥(Ellen Zhang，19歲)當選該市第八區市議員。(張夏玥競選官網)

19歲威大華裔生張夏玥 當選麥迪遜市議員

2026-04-20 09:19
兩名失蹤的南佛羅里達大學孟加拉籍博士班研究生，利蒙(Zamil Limon，左)及布里斯蒂(Nahida Bristy，右)，目前利蒙的屍體已被尋獲，布里斯蒂仍下落不明。(南佛大校警局)

南佛大2孟加拉博士生1死1失蹤 白人室友被捕

2026-04-24 21:07
嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)

最佳高齡居住城市紐約奪冠 芝加哥、波士頓排2、3名

2026-04-24 18:49
波士頓市長吳弭。(吳弭官方臉書)

補助LGBTQ移民每人500元 波城市長吳弭辦公室急否認

2026-04-21 10:34
中華台北啦啦隊20晚抵達，與接機僑胞合影。（記者陳文迪/攝影）

中華台北隊抵佛州參加世界啦啦隊錦標賽 僑胞接機送暖

2026-04-21 20:40

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程