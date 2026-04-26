喬治亞理工收購可口可樂房產 3130萬交易將完成
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喬治亞理工學院(Georgia Tech)和可口可樂公司(Coca-Cola Company)即將完成喬治亞理工收購可口可樂位於北大道(North Ave.)沿線房產的最後步驟。
喬治亞理工表示，此舉將增強其教育學生、推廣科研以及服務喬州各地社區的能力。
可口可樂自1920年起便與喬治亞理工毗鄰，現計畫出售其一棟兩層樓的房產及相鄰土地，價值3130萬元。該公司表示，選擇與喬治亞理工直接合作完成此交易，體現了雙方長期以來的合作關係以及對亞特蘭大持續發展和創新的共同承諾。
「此次策略性擴建將為我們核心校區的未來發展和科研活動提供支持，」喬治亞理工校長卡布雷拉(Ángel Cabrera)表示。 「我非常感謝與可口可樂長期以來的合作關係，正是這種合作關係讓我們有機會抓住這個機遇，繼續投資於我們的園區、週邊社區以及亞特蘭大的創新生態系統。」
「當我們決定不再需要這塊場地作為公司園區時，我們的目標是與喬治亞理工合作，因為這塊地為他們提供了絕佳的擴張機會，」可口可樂公司執行主席、喬治亞理工學院2020屆畢業典禮演講嘉賓昆西(James Quincey)說。「可口可樂與喬治亞理工有著長期的合作關係，我們很高興看到他們重新開發亞特蘭大的這個重要地區。」
至於下一步計畫，喬治亞理工表示，他們將評估如何最好地利用這塊地來滿足學術、科研和學生的需求，作為其長期校園規畫的一部分。
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