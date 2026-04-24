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2025年全球旅客吞吐量最多機場 亞城達1.063億人次 蟬聯榜首

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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2025年全球旅客吞吐量最多的機場排名出爐，亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場繼續位居榜首。

根據國際機場協會(Airports Council International)的初步數據，亞特蘭大機場去年的旅客吞吐量達到1.063億人次，成為全球旅客吞吐量最高的機場。

杜拜國際機場連續第三年蟬聯第二。東京羽田機場上升一位，排名第三。達拉斯-沃斯堡國際機場在2024年排名第三位，2025年跌至第四。上海浦東國際機場排名第五。

報告顯示，丹佛國際機場的排名從2024年的第六位下降至2025年的第十位。

同時，芝加哥奧黑爾(O'Hare)國際機場在飛機起降架次(全年起降總數)方面排名第一。奧黑爾機場之後依序是亞特蘭大、達拉斯-沃斯堡、丹佛、拉斯維加斯、洛杉磯和北卡夏樂，佔據前七位。

香港和上海浦東機場的航空貨運量最高，其次是安克拉治和肯塔基州路易維爾(Louisville)。曼菲斯(Memphis)機場的航空貨運排名從2024年的第三位下降到2025年的第六位。

在過去28年中，亞特蘭大機場有27年蟬聯全球最繁忙機場的稱號，僅在2020年因新冠疫情初期旅行量驟減而失去榜首位置。

根據初步數據，去年全球客運量排名前十的機場佔全球客運總量的9%。

杜拜機場是全球國際旅客吞吐量最高的機場。

以下是國際機場協會發布的2025年機場排名：

●2025年全球旅客最多的機場：亞特蘭大(ATL)、杜拜 (DXB)、東京羽田(HND)、達拉斯/沃斯堡(DFW)、上海浦東(PVG)、芝加哥歐海爾(ORD)、倫敦希斯洛(LHR)、伊斯坦堡(IST)、廣州白雲(CAN)、丹佛(DEN)。

●2025年飛機起降架次最多的機場：芝加哥歐海爾(ORD)、亞特蘭大(ATL)、達拉斯/沃斯堡(DFW)、丹佛(DEN)、拉斯維加斯(LAS)、洛杉磯(LAX)、夏樂(CLT)、上海浦東(PVG)、廣州白雲(CAN)、伊斯坦堡(IST)。

●2025年航空貨運量最大的機場：香港特別行政區(HKG)、上海浦東(PVG)、安克雷奇(ANC)、路易維爾(SDF)、邁阿密(MIA)、曼菲斯(MEM)、仁川(ICN)、多哈(DOH)、台灣桃園(TPE)、廣州白雲(CAN)。

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