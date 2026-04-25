5類最高保值率二手休旅車 豐田全上榜

Atlanta Toyota華裔銷售經紀鄒德斌是該車行超級業務。(Atlanta Toyota提供)

豐田汽車Toyota的信賴度為全球公認，最近在美國權威汽車指南Edmunds專家評選的五類型保值率最佳二手運動型休旅車(SUV )中，豐田汽車全部得到第一名。考慮買好車，並且優惠買車，正可向位於喬治亞州Duluth市的Atlanta Toyota豐田車行洽詢，聯絡車行華裔 銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)。

美聯社引述Edmunds以銷售交易為數據，將2023年款二手SUV的平均交易價，與其原廠建議零售價進行比較；在五種類別中，各選出保值率最強的前兩款。此排名雖針對2023年車款，但若打算購買新車，同樣值得參考。以下為各類SUV中排名第一的豐田車型：

1. 超小型SUV：豐田Corolla Cross是一款超小型SUV，以實用且實惠著稱，配備多項標準駕駛輔助功能，且以其車身尺寸而言，提供充裕的載物空間。Corolla Cross外型雖不花梢，但保值表現難有能匹敵者，三年後仍保有原價的81.7%。

2. 小型SUV：在小型SUV中，豐田RAV4 Hybrid堪稱基礎表現的優勝者；乘坐舒適且空間寬敞，並提供多種配備等級滿足不同預算需求。出色的碰撞測試表現與省油特質更是魅力所在。這些都使RAV4 Hybrid展現出強勁的81.4%保值率。

3. 中型SUV：對喜愛粗獷造型與追求越野能力的消費者，豐田4Runner擁有不少忠實粉絲。這款以Tacoma皮卡打造的中型4Runner，至今仍為追求真正越野性能的傳統 SUV愛好者樹立標竿。4Runner三年後的平均保值率達83%，在Edmunds所點名的SUV中領先群雄。

4. 中型三排座SUV：三排座SUV的豐田Highlander已在市場風行逾20年。目前車型不僅延續了舒適的駕乘體驗，Hybrid版本更展現出卓越的省油特性；雖然第三排座椅空間較窄，但考量到Hybrid版本三年後保值率仍有77%，這點便尚可接受。

5. 大型三排座SUV：豐田Sequoia吸引那些需最大空間且追求強勁性能的SUV買家，其混合動力引擎馬力十足，在超車時提供充足的動力，即使油耗表現與多數其他非混合動力主要競爭對手相當，但三年後80%的保值率有加分效果。

Atlanta Toyota豐田車行是喬州銷售量最多的車行，現正進行4月優惠行動，三大熱門車款Tundra / Tacoma / Camry可享0利率，輕鬆分60個月。保值強的RAV4則可享60個月4.99%APR，而且4年保養和道路救援都包括在內。

車行位於喬治亞州亞特蘭大 東北部華人聚居的Duluth區，靠近I-85公路的104或103出口。地址是2345 Pleasant Hill Rd., Duluth, GA 30096，附近有大中華超市。詳情可洽該車行的華裔銷售經紀鄒德斌(Debin Zou)，具有多年的汽車銷售經驗，能說英語、國語、粵語等多種語言，深受華裔消費者的喜愛。他以優秀的業績和良好的售後服務屢獲豐田的表揚。鄒德斌手機：678-681-4247，或直接撥打Atlanta Toyota車行直線電話：678-268-6373。也可以透過他們的網站www.atlantatoyota.com獲得更多詳細資訊。