2026南部佛學獎學金開放申請 鼓勵青年生活中實踐慈悲智慧與社會責任感

2025年佛學獎學金得獎人。(AtlantaBuddhism.org提供)

由AtlantaBuddhism.org、Georgia Buddhist Camp與BuddhistClub.org聯合主辦的「2026南部佛學獎學金」(Southern Buddhist Scholarships)即日起開放申請，旨在鼓勵美國南部地區青年透過學習與實踐佛法，在生活中培養慈悲、智慧與社會責任感。

主辦單位表示，本獎學金計畫涵蓋範圍廣泛，開放對象包括從小學至研究所學生，以及應屆畢業生與年輕社會人士。凡居住於或就讀於美國南部各州(如喬治亞州 、田納西州 、密西西比州 、南卡羅來納州等)的申請者均可參加。

本年度設有兩個申請截止日期，分別為2026年3月31日與8月31日。申請者可兩次提交，但需提供不同內容的作品。主辦單位鼓勵申請者以多元創意形式參與，包括撰寫文章、拍攝影片、錄製短片或創作藝術作品等，展現個人對佛法的理解與實踐。評選將特別重視真誠且具個人特色的內容。

今年獎學金設有多個類別，申請者最多可同時申請三項，包括：

佛學靜修獎(Buddhist Retreat)：補助學生參與佛教靜修營的費用，鼓勵深入修行與自我探索。

佛學領導力獎(Buddhist Leadership)：表揚在校園或寺院推動佛學團體與青年活動的學生領袖。

佛法生活與服務獎(Buddhist Life and Service)：肯定長期參與佛教社群志工服務的青年。

社區行動獎(Community Activism)：鼓勵以非暴力方式推動和平、倫理、多元與包容價值的參與者。

慈悲實踐獎—素食挑戰(Buddhist Kindness: Vegetarian Diet)：鼓勵參與者完成30天全植物飲食體驗。

精進修行獎—每日功課(Buddhist Diligence: Daily Practice)：鼓勵至少連續或累計30天進行每日修行。

智慧獎—般若體悟(Buddhist Wisdom: Prajna)：邀請申請者分享對佛教經典或教義的學習與理解。

主辦單位提醒，申請過程簡便，可透過線上表格https://georgiameditation.org/scholarship.html或電郵：[email protected]提交。提交後若未收到確認通知，應主動聯繫確認，以避免錯過申請。另強調不會要求額外敏感個人資料，呼籲申請者提高警覺，避免詐騙。