DoorDash無人機送餐 亞城都會區登場

DoorDash將於亞特蘭大Locust Grove Tanger Outlets附近提供無人機送餐服務。(DoorDash)

根據8日DoorDash 發布的新聞稿，該公司將於喬治亞州 部分地區提供無人機送餐服務。凡位於Locust Grove Tanger Outlets附近符合條件的顧客，點餐後可享受無人機送餐服務，最快20分鐘可送達。

符合資格的顧客可在DoorDash應用程式中選擇無人機配送，並即時追蹤訂單配送進度。

DoorDash無人機專案負責人Harrison Shih在新聞稿中表示，「很高興能與無人機配送公司Wing合作，將無人機送餐服務引入亞特蘭大都會區。未來公司將繼續拓展自動駕駛能力，為DoorDash用戶帶來更多配送選擇。」

「透過與Wing的合作拓展到新的城市，我們不僅能幫助本地商家觸達更多消費者，還能提升配送速度和可靠性。」

亞城都會區居民可造訪https://wing.com/get-delivery，查看自己的地址是否在無人機配送範圍內。不在初始服務範圍內的居民可加入等候名單。

自2022年DoorDash和Wing合作以來，亞特蘭大都會區並非他們首個提供無人機配送服務的市場。他們已在維吉尼亞州 西南部、達拉斯-沃斯堡都會區和北卡夏樂地區提供此服務。

「亞特蘭大都會區居民應當能夠輕鬆快速地享用最新鮮的美食，」Wing首席商務官Heather Rivera表示。「Wing每天在美國各大都市區完成數千次無人機配送，與DoorDash的合作不斷深化，將幫助我們把這種快捷配送服務帶到更多本地居民的家門口。」

沃爾瑪(Walmart)和Wing已於去年12月開始提供亞城地區部分商品的無人機配送服務，包括食品雜貨、節日禮物、家居用品和非處方藥品。