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「台美防衛合作」研討會 駐美代表俞大㵢演講

南卡羅來納州訊
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駐美國俞大㵢大使伉儷與我國在色岱爾軍校就讀的軍校生合影。(駐亞特蘭大辦事處提供)
駐美國俞大㵢大使伉儷與我國在色岱爾軍校就讀的軍校生合影。(駐亞特蘭大辦事處提供)

亞特蘭大辦事處與南卡羅來納州色岱爾軍校(The Citadel)日前在該校共同舉辦「台美防衛合作」研討會，由駐美國代表俞大㵢大使及前參謀總長李喜明上將分別發表專題演講。

政治大學國際事務學院吳崇涵副院長、美國國防大學教授Christopher Marsh、威斯康辛大學Milwaukee分校教授Shale Horowitz、空軍戰爭學院教授Jared McKinney與該校人文及社會科學院院長Brian Jones率領教職員擔任與談人，約250人出席了活動。

研討會由南卡州參議會台灣連線共同主席暨色岱爾軍校校友Edward Sutton及駐亞特蘭大辦事處處長林主恩開場致詞。

俞大㵢表示，台灣海峽係全球貿易航運重要樞紐，且全球所需先進半導體高達九成產自台灣，倘中國封鎖台灣海峽，將嚴重影響全球經濟及安全，台灣對美國及全球的重要性不言可喻。

他說，在中國軍事威脅日益劇增下，台灣持續增加國防預算，強化自我防衛能力；台灣在2025年躍升為美國第四大貿易夥伴，且台灣對美出口比重已超越中國；另台美先後簽署「投資合作瞭解備忘錄」及「對等貿易協定」(ART)，由企業自主規畫投資2500億元，另由政府支持金融機構提供最高2500億元的企業授信額度，可預見台美貿易連結將持續深化。

李喜明則以逾30年的軍事實務經驗，說明台灣發展不對稱戰略現況，並剖析台灣整體防衛戰略；其他與談場次另討論台海關係現況、台灣軍事準備及台美安全合作等議題。

色岱爾軍校在研討會結束後，邀請俞大使及李前總長與校長Glenn M. Walters上將共同校閱學生閱兵，展現對本次合辦研討會及台灣官員蒞臨校園的重視，俞大使另外並與台灣在色岱爾軍校就讀的軍校生交流，鼓勵他們在美國用功讀書，畢業回國後將所學貢獻在台灣的建軍整備上。

色岱爾軍校校長Glenn M. Walters贈送駐美國俞大㵢大使紀念幣。(駐亞...
色岱爾軍校校長Glenn M. Walters贈送駐美國俞大㵢大使紀念幣。(駐亞特蘭大辦事處提供)

「台美防衛合作」研討會出席踴躍。(駐亞特蘭大辦事處提供)
「台美防衛合作」研討會出席踴躍。(駐亞特蘭大辦事處提供)

駐美國俞大㵢大使專題演講。(駐亞特蘭大辦事處提供)
駐美國俞大㵢大使專題演講。(駐亞特蘭大辦事處提供)

色岱爾軍校軍樂隊遊行，俞大使與校長及李前總長共同校閱。(駐亞特蘭大辦事處提供)
色岱爾軍校軍樂隊遊行，俞大使與校長及李前總長共同校閱。(駐亞特蘭大辦事處提供)

色岱爾軍校軍樂隊隊長向我代表團握手致意。(駐亞特蘭大辦事處提供)
色岱爾軍校軍樂隊隊長向我代表團握手致意。(駐亞特蘭大辦事處提供)

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