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跨物種情誼 喬州斑馬和長頸鹿分享零食形影不離

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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斑馬庫爾西(Kurtsie)和長頸鹿巴卡里(Bakari)形影不離。(Wild ...
斑馬庫爾西(Kurtsie)和長頸鹿巴卡里(Bakari)形影不離。(Wild Adventures Theme Park臉書)

喬治亞州瓦多斯塔(Valdosta)的野生探險主題樂園(Wild Adventures Theme Park)開放其長頸鹿觀景台棲息地後不久，斑馬庫爾西(Kurtsie)和長頸鹿巴卡里(Bakari)建立了超越物種的深厚友誼。

公園工作人員從一開始就注意到，巴卡里對斑馬群展現了溫和的好奇心。

最初牠們只是簡單的接觸，卻迅速發展成一段溫暖人心的友誼，如今牠們幾乎形影不離。除了相互依偎，輕推嬉戲，還會分享零食，甚至互相梳理毛髮。

「動物照護團隊表示，這段友誼對兩隻動物都產生了積極的影響，」一位工作人員告訴New York Post。

庫爾西體型嬌小，可以從巴卡里強壯的腿下穿過，但由於牠倆親密的友誼，庫爾西一點也不害怕這只重達2500磅的長頸鹿會傷害牠。

「庫爾西變得更加放鬆和自信，牠經常會模仿巴卡里在飼養員面前的平靜舉止，而巴卡里因為有庫爾西這個形影不離的小伙伴陪伴，也變得更加善於社交和愛玩。」

飼育人員餵食長頸鹿時，庫爾西甚至會跟著巴卡里一起去。牠喜歡看著巴卡里忙碌進食，偶爾還會從巴卡里的長腿間穿梭，或者輕輕地蹭蹭牠，引起注意。

野生探險主題樂園是鄰近佛羅里達州北部邊境的一個景點，它與飛濺島水上樂園(Splash Island Waterpar)和動物展區一起，常被譽為該州熱門景點之一，每年吸引數萬名遊客。

喬治亞州瓦多斯塔(Valdosta)的野生探險主題樂園(Wild Adventu...
喬治亞州瓦多斯塔(Valdosta)的野生探險主題樂園(Wild Adventures Theme Park)裡，斑馬庫爾西(Kurtsie)和長頸鹿巴卡里(Bakari)建立了超越物種的深厚友誼。(Wild Adventures Theme Park臉書)

主題樂園 佛羅里達州 喬治亞州

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