醬缸台延續特價午餐回饋食客 12.99元起 自助服務不收小費 用餐更輕鬆

全店改採自助服務，並不另收小費(No Tip)，配上美味的全新菜單，讓顧客在更輕鬆、透明的消費方式下用餐。

位於喬治亞州 Duluth、H-Mart 漢亞龍超市旁的 Jang Dok Dae 醬缸台，原自2月17日推出的限時午餐特惠活動，因廣受顧客好評，現持續延長，讓更多食客能以實惠價格，品嚐道地韓國家庭料理。

餐館表示，此次午餐特價以「回饋食客」為出發點，多款人氣餐點12.99元起，包含雪濃湯、豬肉湯飯、清麴醬湯等經典韓式湯品，以及泡菜鍋、半雞湯等多樣選擇，價格親民、份量實在，特別適合上班族平日用餐需求。部分品項如石鍋拌飯、辣炒豬肉飯等亦提供升級選擇，滿足不同口味偏好。

除了價格優惠外，醬缸台亦同步調整營運方式，全店採自助服務(Self Service)模式，並不收取小費 （No Tip），讓消費更透明、流程更簡便。不少顧客反映，這樣的用餐方式不僅節省時間，也讓價格更加清楚，整體體驗更為輕鬆自在。

醬缸台創立16年來，堅持以天然食材與傳統發酵醬料入菜，湯頭講究、口味溫潤，是不少熟客心中「有媽媽味道」的韓食餐館。店內多款湯品如雪濃湯、辣牛肉湯、馬鈴薯排骨湯等，皆以長時間熬煮呈現濃郁而不油膩的風味，深受華人與韓裔社群喜愛。

此外，餐館亦提供海鮮煎餅、韓式血腸、白切豬肉、豬腳等多款韓式小菜與分享料理，適合家庭聚餐或朋友相聚。餐館並持續開放團體聚會與包場服務，可依人數客製菜單，滿足不同場合需求。

業者表示，此次午餐優惠延續至4月底，期望讓更多新舊顧客在春季期間，以輕鬆無負擔的方式享受正宗韓食，同時也感受到餐館一貫以來對品質與顧客體驗的用心。

Jang Dok Dae 醬缸台餐館全年無休，營業時間為週一至週四上午10時至晚上9時，週五至週日上午10時至晚上10時。地址：2550 Pleasant Hill Rd #204, Duluth, GA 30096(H-Mart Duluth 旁)，電話：678-580-0302。更多影片與資訊可至IG搜尋：JangDokDae104。