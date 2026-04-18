我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

醬缸台延續特價午餐回饋食客 12.99元起 自助服務不收小費 用餐更輕鬆

亞特蘭大訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
全店改採自助服務，並不另收小費(No Tip)，配上美味的全新菜單，讓顧客在更輕...
全店改採自助服務，並不另收小費(No Tip)，配上美味的全新菜單，讓顧客在更輕鬆、透明的消費方式下用餐。

位於喬治亞州 Duluth、H-Mart 漢亞龍超市旁的 Jang Dok Dae 醬缸台，原自2月17日推出的限時午餐特惠活動，因廣受顧客好評，現持續延長，讓更多食客能以實惠價格，品嚐道地韓國家庭料理。

餐館表示，此次午餐特價以「回饋食客」為出發點，多款人氣餐點12.99元起，包含雪濃湯、豬肉湯飯、清麴醬湯等經典韓式湯品，以及泡菜鍋、半雞湯等多樣選擇，價格親民、份量實在，特別適合上班族平日用餐需求。部分品項如石鍋拌飯、辣炒豬肉飯等亦提供升級選擇，滿足不同口味偏好。

除了價格優惠外，醬缸台亦同步調整營運方式，全店採自助服務(Self Service)模式，並不收取小費（No Tip），讓消費更透明、流程更簡便。不少顧客反映，這樣的用餐方式不僅節省時間，也讓價格更加清楚，整體體驗更為輕鬆自在。

醬缸台創立16年來，堅持以天然食材與傳統發酵醬料入菜，湯頭講究、口味溫潤，是不少熟客心中「有媽媽味道」的韓食餐館。店內多款湯品如雪濃湯、辣牛肉湯、馬鈴薯排骨湯等，皆以長時間熬煮呈現濃郁而不油膩的風味，深受華人與韓裔社群喜愛。

此外，餐館亦提供海鮮煎餅、韓式血腸、白切豬肉、豬腳等多款韓式小菜與分享料理，適合家庭聚餐或朋友相聚。餐館並持續開放團體聚會與包場服務，可依人數客製菜單，滿足不同場合需求。

業者表示，此次午餐優惠延續至4月底，期望讓更多新舊顧客在春季期間，以輕鬆無負擔的方式享受正宗韓食，同時也感受到餐館一貫以來對品質與顧客體驗的用心。

Jang Dok Dae 醬缸台餐館全年無休，營業時間為週一至週四上午10時至晚上9時，週五至週日上午10時至晚上10時。地址：2550 Pleasant Hill Rd #204, Duluth, GA 30096(H-Mart Duluth 旁)，電話：678-580-0302。更多影片與資訊可至IG搜尋：JangDokDae104。

講究天然韓食的醬缸台適逢週年慶，推出特惠午餐回饋大眾。(Jang Dok Dae...
講究天然韓食的醬缸台適逢週年慶，推出特惠午餐回饋大眾。(Jang Dok Dae 提供)

喬治亞州 小費

上一則

J-1審查期慢6倍 馬州大洋城觀光受衝擊

下一則

芝西郊CyrusOne數據中心 噪音擾民惹議

延伸閱讀

韓味真功夫在88豆腐 每日特餐11.99元 現作料理道地上桌

韓味真功夫在88豆腐 每日特餐11.99元 現作料理道地上桌
祥龍茶樓 正宗粵菜、港式點心各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選

祥龍茶樓 正宗粵菜、港式點心各式美味佳餚 菜式多樣 也提供日式精美壽司 是聚餐的首選
留住顧客 麥當勞4/21起推3元以下餐點

留住顧客 麥當勞4/21起推3元以下餐點
華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

熱門新聞

5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食劵補助。(美聯社)

沒工作無年幼子女 5/1起領不到糧食劵

2026-04-16 10:28
維州前副州長(Lt. Gov)費爾法克斯(Justin Fairfax)。(美聯社)

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

2026-04-16 09:19
賈斯汀．費爾法克斯(前右)與妻子瑟琳娜．費爾法克斯(前左)出席2018年維州副州長就職典禮。(美聯社)

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

2026-04-17 08:53
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

外牆焦黑、內裝全毀 波士頓火燒屋開價78萬3天成交

2026-04-13 11:01
川普擬在華府興建全新凱旋門，頂部設有一尊高聳的帶翼雕像，手持類似自由女神的火炬與皇冠，兩側有雄鷹環繞，並由四隻獅子守護，整體外觀以鍍金呈現。(美國美術委員會)

獅鷹環繞 金光閃耀 川普華府凱旋門設計曝光

2026-04-10 17:16
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

2026-04-16 20:31

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半