亞特蘭大法寶寺4.26舉辦 八十八佛洪名寶懺暨消災超薦法會
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中台禪寺設於美國喬治亞州亞特蘭大的分院法寶寺(Dharma Jewel Monastery)，將於4月26日(週日)上午9時30分至中午12時30分，舉行「八十八佛洪名寶懺暨消災超薦法會」，透過禮懺共修，為大眾祈福消災、回向眾生。
法寶寺隸屬台灣中台禪寺體系，長期在亞特蘭大地區弘揚佛法，推動禪修與共修活動，為當地華人及多元族群提供學佛與心靈安頓的道場。此次法會屬年度重要法會之一，開放信眾參與。
據介紹，法會當日將禮誦《八十八佛洪名寶懺》，並進行供燈、供僧、消災、超薦及回向等佛事。透過誦經禮懺與大眾共修，冀望增長福德智慧，啟發慈悲心，並將功德回向世界和平、國泰民安，以及歷代先亡與一切有情離苦得樂。
法寶寺表示，有意參加法會或登記消災、超薦牌位者，須於4月22日中午前完成報名，以利統籌安排。法會結束後備有素齋，供與會者結緣。
法會當天將安排中英文雙語開示，並提供中英文經本，方便不同語言背景人士參與。活動流程包括上午9時30分佛前供燈，10時禮懺《八十八佛洪名寶懺》，11時開示法要，11時30分進行佛前大供、消災、超薦及回向，預計中午12時30分結束並供應素齋。
法寶寺指出，為維持法會莊嚴，道場不接受書籍與傳單發放。
法寶寺位於2550 Henderson Mill Road NE, Atlanta, GA 30345，相關資訊可參考官方網站：http://dharmajewel.us或電話：770-939-5008洽詢。
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