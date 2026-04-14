喬州12個區 1月失業率均上升

喬治亞州勞工廳表示，1月份喬州 所有12個地區委員會的失業率均有所上升，這是季節後失業率上升的體現。

然而，對於求職者來說，這種變化並非季節性因素所致。「去年找工作很困難，」專注於人工智慧的電腦科學專業學生薩蒂亞(Vignesh Sathia)說，他一直在申請實習機會。「現在的情況比去年好一些，但仍然很困難。」

該部門報告顯示，1月的失業率上升遍及全州，凸顯了一些經濟學家所描述的情況：即使某些行業的招聘仍在繼續，就業市場也仍令人感到不安。

喬州勞工廳廳長霍姆斯(Bárbara Rivera Holmes)表示，該州多元化的經濟是一項競爭優勢。

霍姆斯在聲明中表示，「這種多元化的產業和人才組合使我們能夠快速響應各行業不斷變化的勞動力需求，同時繼續為辛勤工作的喬州居民創造更多機會。」

愛默蕾大學(Emory) Goizueta商學院教授希爾(Ray Hill)表示，喬州經濟的多元化有助於緩衝就業市場某一部分放緩帶來的衝擊。他說，「不必恐慌。目前沒有任何跡象表明我們正走向災難。」

不過，希爾也指出，關稅和能源價格的不確定性可能會迅速衝擊特定產業，難以預測未來的走向。「目前尚不清楚經濟的真正走向，」他說。

分析師表示，首次申請失業救濟人數和裁員通知可提供一些早期線索，判斷1月份的失業人數增長是否會隨著季節性招聘的恢復而消退，或者這一增長是否預示著更廣泛的轉變。

預計喬州勞工廳將在未來幾個月內發布更新的數據。