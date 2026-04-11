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第13屆喬治亞州佛學營母親節登場 以「善的喜悅」為主題 推動慈悲與心靈成長

亞特蘭大訊
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參與佛學營的全體學員喜樂合影。(佛學營Kevin Nguyen Huu Cung...
參與佛學營的全體學員喜樂合影。(佛學營Kevin Nguyen Huu Cung攝影)

第13屆喬治亞佛學營(Georgia Buddhist Camp)將於5月8日至10日，在母親節週末於喬治亞州科文頓(Covington)舉行。此次為期三天兩夜的靜修活動，以「善的喜悅」(The Joy of Kindness)為主題，透過佛法教導與多元課程，引導參與者培養慈悲心與內在平靜，歡迎各年齡層及不同背景人士報名參加。

主辦單位表示，本屆主題靈感源自被尊為文殊菩薩化身的佛教大師寂天(Shantideva)教誨：「世間一切幸福，皆源於願他人得樂。」活動旨在喚起人們內在的溫暖、勇氣、耐心與無限關懷，體現如母親般關愛眾生的精神。

佛學營將於環境清幽的喬治亞FFA-FCCLA中心舉行，距亞特蘭大市區約50分鐘車程。活動採義工運作，提供親民費用的住宿安排，並鼓勵參與者隨喜捐助(dana)，以支持僧眾及活動運作。

本次營隊內容豐富，包括清晨靜坐、由出家法師與資深修行者帶領的佛法開示，以及探討慈心(loving-kindness)、正念(mindfulness)與菩薩道的互動式工作坊。

此外，活動亦設有家庭與兒童專屬課程，並安排晚間社區交流活動，促進彼此連結與溫暖互動。

營期間將提供營養豐富的素食餐點與舒適住宿環境，讓參與者在忙碌生活中暫歇腳步，沉澱身心，重新連結生命中最重要的價值。

主辦單位指出，2026年完整活動流程尚在規劃中，民眾可參考2025年活動內容了解整體安排與課程形式。

無論是尋求個人成長、深化家庭關係，或單純希望在寧靜環境中休憩充電，此次佛學營皆提供一個充滿支持與啟發的空間。

更多資訊可參閱官方網站：www.georgiabuddhistcamp.com。主辦單位提醒，完成報名後須於付款並收到確認電郵後方為報名成功。若提交報名表一週內未收到確認信，請主動電郵至 [email protected] 查詢。

母親節 亞特蘭大 喬治亞州

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