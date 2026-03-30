The Kitchn：全美自來水水質 南卡、夏威夷、明州最佳

美國疾病管制與預防中心(CDC)估計，全美每年至少有110萬人因飲用水中的細菌而生病，相當於每300人就有1人患病。根據美食烹飪網站The Kitchn審查了各州層級自來水相關數據，列出各州水質排名。其中東南區的南卡 羅來納州及阿拉巴馬州名列水質最佳前十位。

研究人員主要檢視了兩個權威來源：美國環保署(EPA)的飲用水儀表板(Drinking Water Dashboard)：https://shorturl.at/aC9CN和環境工作小組(Environmental Working Group)的自來水資料庫(Tap Water Database)：https://www.ewg.org/tapwater/search-by-state.php，針對監管合規性(供水系統違反安全規定的頻率)、公共供水系統的監管，以及檢測到的汙染物三個面向將數據進行加權及標準化處理，並綜合評分。

十大自來水水質最佳州依序為：南卡羅來納州、夏威夷州、明尼蘇達州、北達科他州、馬里蘭州、阿拉巴馬州、密西根州 、威斯康辛州、南達科他州及新罕布夏州。

十大自來水水質最差州為：北卡羅來納州、內華達州、懷俄明州 、西維吉尼亞州、德拉瓦州、俄亥俄州、紐約州、德州、阿拉斯加州；路易斯安那州和俄克拉荷馬州則並列第十位。

報告指出，全美所有公共自來水均符合聯邦安全標準，排名較低者並不意味著「有毒汙水」，而僅意味該地民眾更有理由進行水質檢測或過濾。

報告建議，最明智的做法是查看所在城市的消費者信心報告(Consumer Confidence Report)，如仍擔心，可自行偵測自來水。建議作法包括：

● 將自來水倒入杯中靜置五分鐘，觀察是否偏黃褐色或混濁，或是否出現沉澱物或漂浮顆粒？然此方式無法確認水中是否含有細菌或重金屬。

● 將水倒出後聞氣味，注意是否有刺鼻氯味、鐵鏽味、霉味或土味。

● 洗澡後是否導致皮膚乾癢、頭皮屑變多、頭髮乾澀？熱水器、淋浴頭或水壺內壁是否出現白色水垢？這可能是水中硬度高或含雜質沉澱所致。

● 以pH紙檢測水質酸鹼度，或以硬度測試劑/TDS測試筆快速檢測水中礦物質或雜質含量。

● 若懷疑水質有問題，建議請專業檢測團隊檢測重金屬、細菌總數、濁度、總溶解固體量(TDS)等。