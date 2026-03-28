亞城無處不飛花數大便是美的鬱金香與水仙吸睛饗宴 不可錯過兩大花園

吉布斯花園的水仙林地。

春暖花開，亞特蘭大 宛如一座「無處不飛花」的春城。行到水窮處，一個轉角便能邂逅盛開的吉野櫻，以及迎風綻放的桃花、李花，可謂一年中最浪漫的賞花時節。

然而，若要體驗詩人徐志摩在《西湖記》中所言的「數大便是美」，一覽百花齊放的壯麗景致，就不能錯過亞特蘭大植物園(Atlanta Botanical Garden)與吉布斯花園(Gibbs Gardens)這兩大春日賞花勝地。鬱金香、水仙與櫻花接力盛開，為市民與遊客提供絕佳的踏青與拍照去處。

*Atlanta Botanical Garden 春季花展

位於市中心的亞特蘭大植物園春季花展目前正熱鬧展出，園區內鬱金香、蘭花與各式春花競相綻放，色彩繽紛，成為近期熱門打卡地標。

特別值得一提的是，即日起至4月9日，每週四傍晚5時至8時推出的「Tulips at Twilight」活動，讓遊客在夕陽餘暉與夜色燈光交織下欣賞鬱金香花海，營造出別具氛圍的浪漫景致。許多家庭與情侶選擇傍晚入園，享受不同於白天的春夜花園風情。

園區設計結合自然景觀與藝術裝置，不僅適合親子同遊，也成為攝影愛好者的熱門取景地。

詳見：https://atlantabg.org/

*Gibbs Gardens 水仙花海壯觀

位於亞特蘭大北郊的吉布斯花園，今年水仙花季人潮明顯增加，即使平日也遊人如織。這座私人花園近年逐漸打響名號，成為春季賞花熱門景點。

園區以擁有全美最大規模的水仙林地聞名，種植超過2000萬株球根植物，品種近百種，從三月初一路綻放至四月，景色壯觀。今年因氣候偏暖，花期提前，水仙與櫻花幾乎同時盛開，吸引不少民眾提早前往賞花。

吉布斯花園佔地逾300英畝，由園藝公司創辦人Jim Gibbs打造，園內山丘起伏、小溪蜿蜒，並融合日式庭園與歐式景觀設計。園中拱橋更仿照法國印象派畫家莫內花園而建，景致如畫。

不少遊客購買年票，隨著四季變化反覆造訪，從春季水仙、櫻花，到夏季繡球、秋季楓紅，各有不同風貌。

詳見：https://www.gibbsgardens.com/

*春日出遊正當時

隨著花季進入高峰，專家建議有意賞花的民眾把握未來兩至三週最佳觀賞期，避開週末人潮，選擇平日前往，能更悠閒欣賞花海美景。

無論是市中心便利可達的植物園，或北郊壯觀遼闊的花園景致，亞特蘭大這個春天「無處不飛花」，為城市帶來一片繽紛生機。

亞特蘭大植物園的鬱金香花海，別具浪漫氛圍。(讀者提供)

一翦梅增添美化居家的樂趣。

花團錦簇的吉布斯花園。(Gibbs Gardens臉書)