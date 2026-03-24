阿拉巴馬州2026年福音營 圓滿落幕

劉曉亭(左)和張路加(右)牧師。(記者王宇平／攝影)

由「亞特蘭大華人基督教會」主辦的「2026年美東南區基督教福音營」，日前在阿州中部Shocco Springs浸信會營地舉行，來自美國東南區數個州近20個教會和基督團契的500多位的中外基督徒和慕道友齊聚一堂，在三天兩夜的聚會中透過信息、詩歌、團契與分享，一同追求信仰成長和生命更新。

本屆福音營邀請到擔任過台灣著名「劉三講古」電視信仰系列節目主持人劉曉亭牧師，以及長期從事海外宣教與教會事工的張路加牧師擔任證道講員。福音營首日當晚在全體與會者合唱「有一位神」和「奇異恩典」等詩歌後開始，張路加以「荒漠清泉」為題分享信息，帶領與會者思想信仰在現代社會中的力量與盼望。

接下來的兩天，劉曉亭以AI科技為主題作了三場精彩證道，探討在人工智慧 快速發展下，人與人之間關係與信仰價值的重新定位，張路加則繼續經由證道鼓勵信徒在世代中活出有使命的人生。活動期間主辦單位還安排了以聖經為背景的短劇「父愛如山」，以及兩位講員的問題解答，參加者並遊覽了營地附近的優美風景區。

福音營詩班領唱詩歌。(記者王宇平／攝影)

與會者聆聽福音。(記者王宇平／攝影)

參加者遊覽了營地附近的優美風景區。(記者王宇平／攝影)