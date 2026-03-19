喬州城市拒供水 ICE拘留中心計畫受阻

喬治亞州Social Circle市向美國移民 及海關執法局(ICE )傳達最新立場：在市府取得完整資訊前，將暫停為其擬建的拘留中心提供用水及汙水處理服務。

市府聲明指出，已將與ICE計畫改建為可容納數千名移民拘留者的倉庫相連的水錶上鎖。市府表示，在ICE購得該地產後不久詢問「如何開通帳戶」時，已立即告知相關上鎖措施。

聲明強調，在ICE說明如何在不超出本市有限基礎設施容量的情況下提供用水與汙水處理服務前，水表將不會重新開啟。

先前市府取得的國土安全部(DHS)文件顯示，ICE計畫將位於Hightower Trail的倉庫改建為一座「巨型中心」(mega center)，預計可容納7500至1萬名被拘留者。

該設施一旦動工，預計將於5月中旬至6月間開始接收人員，並計畫聘用2000至2500名員工。文件顯示，國土安全部估計每名被拘留者平均停留約60天，設施亦規劃設置拘留區、健身房、娛樂空間、餐廳、射擊場等配套。

自首次得知該計畫以來，Social Circle市即表達關切。市府指出，每日取水上限為100萬加侖，汙水處理廠每日容量為66萬加侖，且已接近滿載，而ICE的分析顯示其需求將超出上述能力。

ICE則在基礎設施分析中表示，該拘留設施設計「不會對現有基礎設施造成不利影響」。

喬州 目前另有一處規劃中的拘留中心位於霍爾郡奧克伍德市，該市已要求國土安全部暫停可容納1500名囚犯設施的規畫、建設與準備工作，直至取得更多資訊。

世報50周年