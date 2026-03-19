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北卡華聯春節園遊會 吸引數千民衆慶馬年

記者王明心／北卡報導
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今年首創麻將比賽，吸引許多年輕人參與。(記者王明心／攝影)
今年首創麻將比賽，吸引許多年輕人參與。(記者王明心／攝影)

北卡歷史最悠久華人社團「北卡三角地區華美協會」日前在北卡朵頓競技場(Dorton Arena)舉行春節園遊會，吸引數千人到場參與。

該活動原訂於1月底舉行，因逢大雪改為3月中登場。會長黃光榮表示，華協每年盡心盡力籌辦春節嘉年華會，希望能讓海外華人延續歡慶春節的傳統，也與主流民眾分享中華文化。

這場活動以廟會形式推出，舞台上有長達7個小時的表演節目，由WRAL電視新聞主播周淩曦(Renee Chou)、胡慈媗(Rolalind Hu)、陳智興分段擔任主持人。節目內容兼具傳統和現代中華風貌，並不時穿插觀眾期待的抽獎活動，高潮迭起。

會場四周的美食攤除了熟悉的中華料理，還有台灣口味的鹽酥雞、滷肉飯、炒米粉、剉冰等。北卡佛光山的素食點心，更讓華洋民眾有機會一嘗美味素食。

當天還有豐富文化活動。北卡書友會免費為遊客寫春聯，也提供「有獎生肖幸運輪」遊戲，讓遊客在遊戲中學習漢字。洛麗中文學校提供製作中國結、示範茶道、手繪燈籠、馬年手工藝等活動，吸引許多大人小孩熱烈參與。

周淩曦說，自己從小由來自台灣的父母送去中文學校，每年春節都會慶祝，主持本屆春節園遊讓她重溫童年記憶。負責「生肖幸運輪」的義工林建志向遊客解說生肖故事。義賣舊書的鄭乃琳說，與會者很高

興看到中英對照的書，尤其一套圖解象形文字的書，讓人深度瞭解中國文字，讓人毫不猶豫購入。負責攤位的書友會會長表示，該會四處收集舊書，不管精裝或平裝都僅賣1元1本，意喻「因為一元複始，萬象更新」。

今年最引人注目的是「麻將比賽特區」，吸引許多年輕人參與、圍觀。黃光榮說，麻將賽是今年的創舉，畢竟麻將是國粹，更是春節期間的熱門家庭活動。

老少遊客在FASCA佈置的勞作攤位上專心做馬年主題手工藝。(記者王明心／攝影)
老少遊客在FASCA佈置的勞作攤位上專心做馬年主題手工藝。(記者王明心／攝影)

年輕人快樂玩象棋。(記者王明心／攝影)
年輕人快樂玩象棋。(記者王明心／攝影)

三太子加入熱舞。(記者王明心／攝影)
三太子加入熱舞。(記者王明心／攝影)

由台裔第二代組成的「左右右」展現高超的扯鈴技藝。(記者王明心／攝影)
由台裔第二代組成的「左右右」展現高超的扯鈴技藝。(記者王明心／攝影)

北卡佛光山推出美味素食。(記者王明心／攝影)
北卡佛光山推出美味素食。(記者王明心／攝影)

會長黃光榮(右)和電視主播周凌曦(Renee Chou，左)主持抽獎環節。(記者...
會長黃光榮(右)和電視主播周凌曦(Renee Chou，左)主持抽獎環節。(記者王明心／攝影)

北卡書友會義工免費為遊客書寫春聯。(記者王明心／攝影)
北卡書友會義工免費為遊客書寫春聯。(記者王明心／攝影)

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