春天了！週末亞城10個好去處吃喝玩樂全攻略 不知道去哪就看這篇
亞特蘭大的春天正是出門走走的好時節。週末如果還沒有計劃，不妨看看以下為大家整理的 亞城10個值得去的地方。不論是品嚐美食、參加活動、逛公園還是全家出遊，都能找到適合的好去處。有些是熱門景點，有些則是很多人還不知道的好地方。
1. Atlantic Station 春季市集
Atlantic Station(atlanticstation.com)每逢週末都會舉辦戶外市集，匯集手工藝品、特色小吃與街頭表演。現場氣氛輕鬆熱鬧，是週末散步與購物的好地方。
2. Duluth Downtown 美食與散步
Duluth 市中心近年來變得非常熱鬧，周邊有不少亞洲餐廳和咖啡店。吃完飯後還可以在廣場散步，常常會遇到音樂表演或小型活動。
3. Buford Highway 亞洲美食之旅
Buford Highway 一直是亞特蘭大最具特色的美食街之一，匯集中國、韓國、越南、墨西哥等多國料理。週末可以來一趟 亞洲美食探索之旅。
4. Chattahoochee River 公園健行
如果想親近自然，可以到 Chattahoochee River 沿岸步道健行或騎單車。河景優美，空氣清新，是許多亞城居民週末放鬆的好去處。
5. Avalon 逛街與晚餐
位於 Alpharetta 的 Avalon (www.facebook.com/AvalonInsider)是亞城非常受歡迎的戶外購物中心。除了精品商店，也有不少餐廳與咖啡店，晚上氣氛尤其浪漫。
6. Atlanta Botanical Garden 春季花展
亞特蘭大植物園(atlantabg.org)春季花展正在展出，園區內百花盛開，非常適合拍照與家庭出遊。現在起到4月9日每週四的傍晚5時到8時還有欣賞鬱金香的「Tulips at Twilight」。
7. H Mart / Super H Mart 亞洲超市採購
不少華人週末會到 H Mart 採購食材，順便吃韓國料理或亞洲小吃。這裡也是體驗亞洲文化氣氛的好地方。
8. Stone Mountain 公園戶外活動
Stone Mountain 是亞特蘭大最著名的景點之一，可以登山、野餐或搭乘纜車欣賞景色。天氣好的週末常吸引許多家庭前來。
9. Atlanta BeltLine 散步與街頭藝術
BeltLine 是亞特蘭大近年最受歡迎的城市步道之一。沿途有許多餐廳、咖啡館與街頭藝術，非常適合週末散步。
10. 本地餐廳聚餐
週末也是與家人朋友聚餐的好時候。亞城近年亞洲餐廳選擇越來越多，無論火鍋、燒烤或港式點心，都能找到喜歡的口味。
小結
亞特蘭大是一座充滿活力的城市，無論是美食、自然景觀還是文化活動，週末都有很多值得探索的地方。
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