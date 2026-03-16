喬州影視業大幅衰退 金額腰斬製作量縮水

喬治亞州電影和電視製作支出在2022年達到44億元高峰，之後大幅下滑至上個財年的23億元，總製作量也從2022年的412部銳減至去年的245部。(喬州經發廳網站)

喬治亞州 電影和電視製作支出在2022年達到44億元高峰後大幅下滑，上個財年僅剩下23億元，總製作量也從2022年的412部銳減至去年的245部。2023年編劇和演員罷工導致製作停滯數月，進一步加劇頹勢。

喬州 電影辦公室副主任湯瑪斯(Lee Thomas)表示，「這次下滑幅度之大、程度之重以及持續時間之長，都遠超出預期。」

漫威已經撤離喬州市場，並將大規模製作轉移到了勞動力和製作成本更低的英國。像Netflix這樣的串流平台也越來越多地選擇在海外拍攝。包括加州和德州在內的其他州都加大了激勵力度，以與喬州的稅收抵免政策競爭，後者最高可涵蓋30%的製作成本。

亞特蘭大服裝主管揚格(Monique Younger)表示，她現在的工作量不到以前的一半。資深外景勘察員法里斯(Jen Farris)說，她以前常因為工作太多而需拒絕一些邀約，現在則面臨著案件之間長達兩三個月的空檔期。

48歲的數位影像技術員拉特利奇(Chris Ratledge)過去在亞城附近的電影片場工作，每周收入高達9500元。如今他卻只能靠食物券度日。

拉特利奇於2017年從印第安納州搬到喬治亞州。當時各大電影公司被豐厚的稅收優惠政策吸引，將亞特蘭大打造成了「南方好萊塢」。

拉特利奇說，他當時的工作非常辛苦—每周工作70小時是常態—但每小時72元的薪水讓他「一年就還清了三年的欠稅。」自2024年5月以來，拉特利奇只在片場工作過四天，現更被迫當地一家網球中心做兼職前台，同時為球拍穿線，靠著每小時15元收入，無醫療保險 ，勉強維持一家四口生活。

亞特蘭大都會區最大的攝影棚營運商之一Shadowbox Studios首席營運長Mike Mosallam也表示，多年來，亞城一直是美國應對好萊塢大片外流的「解藥」，這得益於該市經驗豐富的劇組人員、較低的製作成本、廣闊的攝影棚空間和多樣化景觀，他說，保持人才儲備的強勁是防止更多製作項目外流的關鍵。