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Yamaha汽車美國總部 遷至喬州肯尼索

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
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Yamaha汽車公司宣布，將其美國總部由加州遷至喬治亞州。(公司臉書)
Yamaha汽車公司宣布，將其美國總部由加州遷至喬治亞州。(公司臉書)

Yamaha汽車公司日前宣布，將把美國總部遷至喬治亞州，此舉旨在提升盈利能力並精簡其在美國的業務營運。

Yamaha正式將其美國子公司—美國Yamaha汽車公司(Yamaha Motor Corporation, U.S.A., YMUS)的總部—從加州Cypress遷至喬州肯尼索(Kennesaw)。此次搬遷涉及公司職能部門和金融服務業務的轉移。

預計搬遷工作將於2026年底開始，並在兩年內完成。

Yamaha自1978年以來一直在Cypress開展業務，但幾十年來，該公司一直在逐步將業務重點轉移到喬州。1999年，Yamaha的船舶業務遷至肯尼索，以便更好地服務客戶；隨後，其摩托車業務也於2019年遷至此處。此次最終的搬遷將剩餘的公司支柱業務整合到喬州總部。

此次搬遷是Yamaha結構改革的關鍵組成部分。公司正面臨美國關稅上漲和市場環境變化帶來的成本壓力。透過遷至喬州並出售加州資產，公司旨在充分利用其房產的淨值並保持盈利能力。

雖然搬遷的決定已成定局，但仍有一些細節尚未確定。Yamaha確認，有關Cypress房產的售價、買家身分以及房地產交易的具體時間等細節目前正在審查中。

為了順利完成過渡，Yamaha計畫出售其加州的整個廠區，該廠區占地約25.1畝，包括辦公大樓和倉庫。

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