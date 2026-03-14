林主恩喬州參議會演講 重申台美合作

林主恩在喬治亞州參議會演講。(州議會提供)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩日前在喬治亞州參議會接受參議會783號表揚決議文，並受邀向參議會發表演說。

林主恩於喬州眾議會揮手致意。(記者閻尚恩／攝影)

喬州 參議會2月18日通過783號決議文，參議會台灣連線(Taiwan Caucus)兩位共同主席布萊斯(Matt Brass)及雷特(Michael Rhett)表示，喬州與台灣的關係核心是貿易、投資、教育，和文化交流，兩地並透過經濟發展、商業投資、文藝互惠、和高教聯盟。

林主恩(左)自台灣連線主席、眾議員路普登(Karen Lupton)手中接受喬州眾議會友我決議文。(記者閻尚恩／攝影)

同日，州眾議會遞交1月28日通過友台決議文HR1145，鼓勵學子報考華語文能力測驗，支持台灣參與國際組織。

林主恩演說時提到台美在民主價值、貿易、印太地區各方面是可靠的合作夥伴，並感謝參議會挺台立場堅定。他說，今年美國迎來獨立建國250周年，也是台灣自1996年首次總統直選30周年，相互輝映主權在民。

喬治亞州參議會通過決議文，表揚駐亞特蘭大辦事處處長林主恩。(辦事處提供)

而今年1月台美簽署雙邊貿易協定，台灣企業規畫投資美國2500億元，台灣政府亦提供最高2500億元的信貸擔保，支持企業擴大規模、創造高薪就業、並強化關鍵科技合作。林主恩鼓勵喬州盡快派遣貿易投資代表團訪台，向台灣產業界闡述喬州經貿優勢。

林主恩處長(前排中)與喬治亞州參議會代議長沃克(Larry Walker，後排中)及多位參議員合影。(州議會提供)

同日，喬州眾議會台灣連線主席、州眾議員路普登(Karen Lupton)遞交友台決議HR1145予林主恩。內文除宣示台美民主、經貿等堅定戰略夥伴，亦闡述2025年喬州教育廳正式通過的華語文能力測驗(Test of Chinese as a Foreign Language, TOCFL) ，鼓勵喬州學子踴躍報考，取得特許喬州雙語認證印章(Georgia State Seal of Biliteracy)。

決議並提及中華人民共和國曲解聯合國 大會2758號決議案，致誤阻台灣參與國際組織，有鑒於此，支持台灣參與如世界衛生組織(WHO)、聯合國氣候變遷綱要公約(UNFCCC)、國際民航組織(ICAO)等。