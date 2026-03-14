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亞城廣東同鄉舉辦馬年春宴鄉親齊聚共慶新春 晚會節目精彩紛呈

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亞特蘭大廣東同鄉會載歌載舞慶祝春節。(Paul Hu攝影)
亞特蘭大廣東同鄉會載歌載舞慶祝春節。(Paul Hu攝影)

亞特蘭大廣東同鄉會於2月28日晚6時，在金冠海鮮大酒樓隆重舉辦丙午馬年新春聯歡晚宴，席開十八桌。來自亞特蘭大及外州的廣東鄉親、社團代表與各界嘉賓齊聚一堂，共同歡度農曆新年，現場洋溢著喜慶熱鬧的節日氣氛。

晚宴由裴武龍與謝徽音擔任司儀。活動在廣東同鄉會文藝團成員合唱賀年歌曲中揭開序幕。會長沙國華首先致辭，並帶領理監事向全體來賓拜年，祝福大家馬年吉祥、萬事如意。隨後，由財神爺陳寵德、徐亮與李玉英向來賓派發賀年利是，象徵新一年吉祥如意、財源廣進。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長林主恩也到場致詞，向與會嘉賓送上新春祝福。

晚宴節目內容豐富多元。謝徽音與學生帶來的古箏演奏展現中國傳統音樂之美；Mango and Friends帶來動感十足的K-Pop舞蹈表演，為現場注入青春活力；廣東同鄉會文藝團則精心編排多項表演，包括舞台劇、古裝粵曲、勁歌熱舞及多首流行歌曲演唱。其中改編自《大話西遊》的舞台劇融入幽默橋段，逗得全場笑聲不斷。晚會最後由文藝團合唱《明天會更好》，為新的一年送上美好祝願。

活動期間亦安排了抽獎環節，多位商家及熱心人士慷慨捐贈禮品與禮券。獎品內容豐富，包括高級紅酒、廚房用品、家電產品、AirPods及筆記型電腦等，另有超過30封現金紅包，金額從20至100美元不等。隨著一項項獎品揭曉，現場氣氛不斷升溫；當壓軸的55吋超高清電視抽出時，更將晚宴氣氛推向高潮。

廣東同鄉會表示，本次春宴在會長沙國華帶領下，理監事團隊通力合作，活動得以圓滿舉行。主辦方特別感謝文藝團成員為晚會精心準備節目，也感謝所有參與服務的理監事與義工，以及各界贊助單位的支持，包括駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處、Metro City Bank、和樂公司及廣東同鄉會理事會。

主辦單位表示，希望未來能有更多鄉親與朋友一同參與春宴，共同傳承文化、聯繫鄉情，讓新春團聚的喜悅延續下去。

亞特蘭大廣東同鄉會成員熱情參與春宴。(Paul Hu攝影)
亞特蘭大廣東同鄉會成員熱情參與春宴。(Paul Hu攝影)

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