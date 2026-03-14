全球合作改善蒙古癌兒治療St. Jude醫院攜手當地醫療團隊穩定藥物供應

蒙古國家癌症委員會創辦人Tsetsegsaikhan Batmunkh。(St. Jude兒童醫院提供)。

蒙古每年約有約100至120名兒童被確診罹患癌症 ，但由於藥物供應有限，許多家庭長期面臨治療藥品難以取得的困境。近年在美國St. Jude兒童研究醫院(Children's Research Hospital)主導的全球合作計畫支持下，蒙古開始獲得穩定的兒童癌症治療藥物供應，為改善當地兒童癌症照護帶來重要轉機。

蒙古國家癌症委員會創辦人Tsetsegsaikhan Batmunkh多年來見證許多家庭為尋找癌症藥物而四處奔波。部分家長透過社群媒體 互相聯絡交換資訊，有人遠赴國外購藥，也有人被迫透過非正式管道取得藥品。

Batmunkh指出，由於蒙古進口癌症藥物的供應商有限，一些重要藥品長期短缺，使患兒家庭承受沉重壓力，「看到家長為孩子尋藥苦苦奔波，令人十分難過。」

為改善這一情況，St. Jude與世界衛生組織(WHO )、聯合國兒童基金會(UNICEF)等機構合作，推動「全球兒童癌症藥物取得平台」(Global Platform for Access to Childhood Cancer Medicines)，為中低收入國家免費採購並分發兒童癌症治療所需的學名藥。蒙古自2025年起已開始接收相關藥物供應。

這項全球計畫旨在為中低收入國家約12萬名癌症患兒提供治療用藥，並透過強化藥品供應鏈、醫療培訓與政策合作，提升兒童癌症存活率。目前許多低收入地區的兒童癌症存活率仍低於30%，遠低於高收入國家。

Batmunkh回憶，一名來自蒙古偏遠地區的母親曾表示，透過該計畫取得的藥物對她罹患白血病的孩子而言是「救命藥」。穩定的藥物供應不僅減輕家庭負擔，也讓醫療人員能更安心地進行治療。

Batmunkh投身癌症醫療領域的初心，源自她的外婆、蒙古首名女性腫瘤科醫師。2014年她創立「蒙古國家癌症委員會」，致力於改善全國癌症照護。該組織於2019年成立「Tara Lodge」住宿中心，為偏遠地區癌症患兒及家人提供免費住宿與交通。未來亦計畫建立蒙古首座癌症康復兒童復健營地，持續為患兒提供支持。

Batmunkh表示，她始終記得外婆的榜樣，希望透過努力讓更多孩子獲得治療機會，「如果外婆看到今天蒙古在兒童癌症照護上的進展，她一定會感到驕傲。」