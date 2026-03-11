我的頻道

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

以球會友 喬州台灣盃高球公開賽 4/26揮桿

亞特蘭大訊
為促進球技交流、增進情誼，喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)將於4月26日(周日)舉辦「台灣盃高爾夫球友誼賽」，邀請會員及各界高球愛好者共襄盛舉。

比賽時間為4月26日上午9時30分開球(Shotgun制)；報名費：一般選手170元；16歲以下青少年110元。費用包含：球賽、練習球、早午餐、晚宴、摸彩券，品酒大會。

請於4月14日前報名並完成繳費。請Zelle：YEN LING TSAO (678-234-1132)

球場地點：Heritage Golf Link, 4445 Britt Rd, Tucker, GA 30084；晚宴地點：褔臨門海鮮酒樓(5399 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)。

活動並歡迎社團、個人及公司行號踴躍贊助。贊助600元即贈送一位免費選手名額(可累計)，並於頒獎晚宴現場提供3分鐘公司介紹時間。

比賽分為個人組(男子)、個人組(女子)、團體組(公開組、大會組)，另有近洞獎、遠距獎、一桿進洞獎等。

王文祥家族 連4年冠名洛城LPGA賽 375萬獎金助推女子高球

經典賽台韓大戰 洛杉磯僑界隔海應援

夏威夷越棉寮華人聯誼會 馬年新春聯歡同樂

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

