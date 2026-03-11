以球會友 喬州台灣盃高球公開賽 4/26揮桿

為促進球技交流、增進情誼，喬治亞州台灣高爾夫球協會(TGA)將於4月26日(周日)舉辦「台灣盃高爾夫球友誼賽」，邀請會員及各界高球愛好者共襄盛舉。

比賽時間為4月26日上午9時30分開球(Shotgun制)；報名費：一般選手170元；16歲以下青少年110元。費用包含：球賽、練習球、早午餐、晚宴、摸彩券，品酒大會。

請於4月14日前報名並完成繳費。請Zelle：YEN LING TSAO (678-234-1132)

球場地點：Heritage Golf Link, 4445 Britt Rd, Tucker, GA 30084；晚宴地點：褔臨門海鮮酒樓(5399 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341)。

活動並歡迎社團、個人及公司行號踴躍贊助。贊助600元即贈送一位免費選手名額(可累計)，並於頒獎晚宴現場提供3分鐘公司介紹時間。

比賽分為個人組(男子)、個人組(女子)、團體組(公開組、大會組)，另有近洞獎、遠距獎、一桿進洞獎等。